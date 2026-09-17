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Andrew Hill - Judgement! (0602475079507) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Andrew Hill - Judgement! (0602475079507) виниловая пластинка

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Andrew Hill - Judgement! (0602475079507) виниловая пластинка - фото 1
Andrew Hill - Judgement! (0602475079507) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Andrew Hill
Альбом (сингл)
Judgement!
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Andrew Hill - Judgement! (0602475079507) виниловая пластинка - фото 1
  • Andrew Hill - Judgement! (0602475079507) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
В наличии
Код товара: 750115
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Andrew Hill - Judgement! (0602475079507) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475079507]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Andrew Hill
Альбом (сингл)
Judgement!
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Siete Ocho, Flea Flop, Yokada, Alfred, Judgment!, Reconciliation
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Andrew Hill - Judgement! (0602475079507) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Siete Ocho, Flea Flop, Yokada, Alfred, Judgment!, Reconciliation

Отзывы о товаре Andrew Hill - Judgement! (0602475079507) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475079507]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Andrew Hill
Альбом (сингл)
Judgement!
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Siete Ocho, Flea Flop, Yokada, Alfred, Judgment!, Reconciliation
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Siete Ocho, Flea Flop, Yokada, Alfred, Judgment!, Reconciliation
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Andrew Hill - Judgement! (0602475079507) виниловая пластинка - купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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