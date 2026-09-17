Jocelyn Smith - Honest Song (Audiophile Edition) (4260428070108) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Jocelyn Smith
Альбом (сингл)
Honest Song
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
В наличии
Код товара: 750095
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4 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Berliner Meister Schallplatten
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Berliner Meister Schallplatten
Barcode
[4260428070108]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Jocelyn Smith
Альбом (сингл)
Honest Song
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Honest Song, WODYL (Who Da One You Love), What Are We Doing Here, Sometimes, Prelude C Sharp Minor (аранжировка и текст на основе Прелюдии С. Рахманинова или Сонаты Л. ван Бетховена), Moonlight Chanson (на основе Инвенции №4 ре-минор И. С. Баха), Live Is
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jocelyn Smith - Honest Song (Audiophile Edition) (4260428070108) виниловая пластинка
Премиальный аудиофильский джаз/блюз релиз, записанный методом прямого нарезания на диск (Direct-to-Disc). Альбом выпущен немецким аудиофильским лейблом Berliner Meister Schallplatten в 2014 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Berliner Meister Schallplatten
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Berliner Meister Schallplatten
Barcode
[4260428070108]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Jocelyn Smith
Альбом (сингл)
Honest Song
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Honest Song, WODYL (Who Da One You Love), What Are We Doing Here, Sometimes, Prelude C Sharp Minor (аранжировка и текст на основе Прелюдии С. Рахманинова или Сонаты Л. ван Бетховена), Moonlight Chanson (на основе Инвенции №4 ре-минор И. С. Баха), Live Is
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Премиальный аудиофильский джаз/блюз релиз, записанный методом прямого нарезания на диск (Direct-to-Disc). Альбом выпущен немецким аудиофильским лейблом Berliner Meister Schallplatten в 2014 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Jocelyn Smith - Honest Song (Audiophile Edition) (4260428070108) виниловая пластинка – стоимость товара 4620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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