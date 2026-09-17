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Jocelyn Smith - Honest Song (Audiophile Edition) (4260428070108) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jocelyn Smith - Honest Song (Audiophile Edition) (4260428070108) виниловая пластинка

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Jocelyn Smith - Honest Song (Audiophile Edition) (4260428070108) виниловая пластинка - фото 1
Jocelyn Smith - Honest Song (Audiophile Edition) (4260428070108) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Jocelyn Smith
Альбом (сингл)
Honest Song
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jocelyn Smith - Honest Song (Audiophile Edition) (4260428070108) виниловая пластинка - фото 1
  • Jocelyn Smith - Honest Song (Audiophile Edition) (4260428070108) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
В наличии
Код товара: 750095
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jocelyn Smith - Honest Song (Audiophile Edition) (4260428070108) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Berliner Meister Schallplatten
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Berliner Meister Schallplatten
Barcode
[4260428070108]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Jocelyn Smith
Альбом (сингл)
Honest Song
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Honest Song, WODYL (Who Da One You Love), What Are We Doing Here, Sometimes, Prelude C Sharp Minor (аранжировка и текст на основе Прелюдии С. Рахманинова или Сонаты Л. ван Бетховена), Moonlight Chanson (на основе Инвенции №4 ре-минор И. С. Баха), Live Is
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jocelyn Smith - Honest Song (Audiophile Edition) (4260428070108) виниловая пластинка

Премиальный аудиофильский джаз/блюз релиз, записанный методом прямого нарезания на диск (Direct-to-Disc). Альбом выпущен немецким аудиофильским лейблом Berliner Meister Schallplatten в 2014 году.

Отзывы о товаре Jocelyn Smith - Honest Song (Audiophile Edition) (4260428070108) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Berliner Meister Schallplatten
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Berliner Meister Schallplatten
Barcode
[4260428070108]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Jocelyn Smith
Альбом (сингл)
Honest Song
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Honest Song, WODYL (Who Da One You Love), What Are We Doing Here, Sometimes, Prelude C Sharp Minor (аранжировка и текст на основе Прелюдии С. Рахманинова или Сонаты Л. ван Бетховена), Moonlight Chanson (на основе Инвенции №4 ре-минор И. С. Баха), Live Is
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Премиальный аудиофильский джаз/блюз релиз, записанный методом прямого нарезания на диск (Direct-to-Disc). Альбом выпущен немецким аудиофильским лейблом Berliner Meister Schallplatten в 2014 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jocelyn Smith - Honest Song (Audiophile Edition) (4260428070108) виниловая пластинка – стоимость товара 4620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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