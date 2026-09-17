Samson Marzbami - Berlin Variations (Audiophile Edition) (4260428070153) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Samson Marzbami - Berlin Variations (Audiophile Edition) (4260428070153) виниловая пластинка
Пронумерованное, ограниченное издание на виниле 180 г, мастеринг выполнен в студии Emil Berliner Studios!. Прессовано в Pallas!. Самсон Марзбани — французский пианист с персидскими и индийскими корнями. С юности импровизация занимала центральное место в его творческой деятельности. В этих «Берлинских вариациях» ансамбль Самсона Марзбани представляет запись, которую невозможно отнести ни к одному из традиционных жанров. Артисты довольно свободно импровизируют на чисто акустических и — в более широком смысле — классических инструментах. Результат напоминает музыку группы Can или раннего Pink Floyd, хотя даже эта попытка классификации не отражает всех аспектов этой особенной музыки. «Каждая нота, которую вы услышите на этом альбоме, была вдохновлена ??нашим исполнением. Импровизация — это радостное путешествие в неизведанное: бесконечные открытия происходят по пути во взаимодействии с другими музыкантами. Наши руки, инструменты и голоса порождают эмоции, превосходящие все, что мы могли себе представить до начала игры. А опыт прямой записи на диск вывел наше импровизационное путешествие на совершенно новый уровень… Счастливого пути!» — Самсон Марзбани
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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