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Paavali Jumppanen - Piano Recital (Audiophile Edition) (4260428070016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Paavali Jumppanen - Piano Recital (Audiophile Edition) (4260428070016) виниловая пластинка

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Paavali Jumppanen - Piano Recital (Audiophile Edition) (4260428070016) виниловая пластинка - фото 1
Paavali Jumppanen - Piano Recital (Audiophile Edition) (4260428070016) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Paavali Jumppanen
Альбом (сингл)
Piano Recital
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paavali Jumppanen - Piano Recital (Audiophile Edition) (4260428070016) виниловая пластинка - фото 1
  • Paavali Jumppanen - Piano Recital (Audiophile Edition) (4260428070016) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
В наличии
Код товара: 750089
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Paavali Jumppanen - Piano Recital (Audiophile Edition) (4260428070016) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Berliner Meister Schallplatten
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Berliner Meister Schallplatten
Barcode
[4260428070016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Paavali Jumppanen
Альбом (сингл)
Piano Recital
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Impromptu in B Minor, Op. 5 No. 5, Isoldens Liebestod, Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109 — I. Vivace, ma non troppo – Adagio espressivo – Tempo I, Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109 — II. Prestissimo, Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109 — III. Gesangvoll, mit innigster Empfindung (Andante molto cantabile ed espressivo)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paavali Jumppanen - Piano Recital (Audiophile Edition) (4260428070016) виниловая пластинка

Сольный фортепианный альбом Паавали Юмппанена с произведениями Шопена, Шумана, Листа и Булеза. Тонкое, эмоциональное исполнение и выразительная динамика раскрывают широкий спектр возможностей рояля — от романтической лирики до современной академической музыки.

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Характеристики
Бренд
Berliner Meister Schallplatten
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Berliner Meister Schallplatten
Barcode
[4260428070016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Paavali Jumppanen
Альбом (сингл)
Piano Recital
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Impromptu in B Minor, Op. 5 No. 5, Isoldens Liebestod, Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109 — I. Vivace, ma non troppo – Adagio espressivo – Tempo I, Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109 — II. Prestissimo, Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109 — III. Gesangvoll, mit innigster Empfindung (Andante molto cantabile ed espressivo)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Сольный фортепианный альбом Паавали Юмппанена с произведениями Шопена, Шумана, Листа и Булеза. Тонкое, эмоциональное исполнение и выразительная динамика раскрывают широкий спектр возможностей рояля — от романтической лирики до современной академической музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paavali Jumppanen - Piano Recital (Audiophile Edition) (4260428070016) виниловая пластинка - стоимость товара 4620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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