Bill Evans - New Jazz Conceptions (Analogue) (0753088222375) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Bill Evans - New Jazz Conceptions (Analogue) (0753088222375) виниловая пластинка
Из всего, что переиздавала компания Analogue Productions, лишь немногие записи вызвали такой же восторг, как наши версии пластинок Билла Эванса из его каталога Riverside на 45 об/мин. Теперь мы предлагаем отдельные записи из этой великолепной коллекции для продажи. Это лучшие релизы для аудиофилов, ценящих джаз, которые пополнят вашу коллекцию!. В сентябре 1956 года 27-летний пианист Билл Эванс незаметно записал New Jazz Conceptions — свой дебютный альбом, смелое заявление музыканта, всё ещё остававшегося в тени. В то время имя Эванса ещё не было предметом благоговейного шепота в каждом джазовом кругу; Майлз Дэвис ещё не пригласил его, и большинство слушателей понятия не имели, что их ждёт. Но, слушая его сейчас, можно услышать искру гения, которая вскоре изменит современное джазовое фортепиано. Здесь интроспективный подход Эванса, смелость в гармонии и ритмическая чувствительность уже были полностью сформированы. Будь то его замысловатое взаимодействие в трио или сияющие сольные партии, ощущается безошибочное чувство открытия — чувство артиста, размышляющего и чувствующего за клавиатурой в реальном времени. Это музыка, одновременно интеллектуальная и глубоко человечная, которая никогда не теряет своей эмоциональной силы. Для коллекционеров New Jazz Conceptions — это не просто первый шаг Эванса, это план всего, что последовало за ним. Здесь можно проследить ДНК более поздних шедевров, звучание, вдохновившее Херби Хэнкока, Чика Кориа, Кита Джарретта и последующие поколения. Это Билл Эванс до того, как стал легендой — всё ещё совершенствующийся, всё ещё исследующий, но уже безошибочно узнаваемый как он сам.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 110 руб.2278 руб. в СплитOST - Phenomena (Goblin) (coloured) (0810041487636) виниловая пл...
-
В наличииЦена 9 110 руб.2278 руб. в СплитTaylor Swift - The Tortured Poets Department (alternative artwor...
-
В наличииЦена 9 110 руб.2278 руб. в СплитBillie Eilish - Hit Me Hard And Soft: The Tour (coloured) (06024...
-
В наличииЦена 9 110 руб.2278 руб. в СплитReema - One For Sorrow, Two For Joy (Audiophile One-Step Pressin...
-
В наличииЦена 9 340 руб.2335 руб. в СплитAlice Cooper - Killer - deluxe (0603497841011) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 9 340 руб.2335 руб. в СплитOST - Crimes Of The Future (Howard Shore) (coloured) (0602445989...
-
В наличииЦена 9 340 руб.2335 руб. в СплитWayne Shorter - Footprints Live! (0602455406590) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 9 340 руб.2335 руб. в СплитSol Invictus - The Cruellest Month (0884388868113) виниловая пла...
-
В наличииЦена 9 350 руб.2338 руб. в СплитRolling Stones, The Licked Live In Nyc (0602445270835) виниловая...
-
В наличииЦена 9 460 руб.2365 руб. в СплитMiles Davis - In Person At The Blackhawk (Analogue) (08562760027...
-
В наличииЦена 9 460 руб.2365 руб. в СплитBarbra Streisand - Live At The Bon Soir '62 (Analogue) (08562760...
-
В наличииЦена 9 570 руб.2393 руб. в СплитThe Rolling Stones - Honk (0602577318825) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Bill Evans - New Jazz Conceptions (Analogue) (0753088222375) виниловая пластинка