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Bill Evans - New Jazz Conceptions (Analogue) (0753088222375) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bill Evans - New Jazz Conceptions (Analogue) (0753088222375) виниловая пластинка

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Bill Evans - New Jazz Conceptions (Analogue) (0753088222375) виниловая пластинка - фото 1
Bill Evans - New Jazz Conceptions (Analogue) (0753088222375) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
New Jazz Conceptions
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bill Evans - New Jazz Conceptions (Analogue) (0753088222375) виниловая пластинка - фото 1
  • Bill Evans - New Jazz Conceptions (Analogue) (0753088222375) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 
В наличии
Код товара: 750082
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bill Evans - New Jazz Conceptions (Analogue) (0753088222375) виниловая пластинка
9 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088222375]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
New Jazz Conceptions
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
I Love You, Five, I Got It Bad (And That Ain't Good), Conception, Easy Living, Displacement, Speak Low, Waltz For Debby, Our Delight, My Romance, No Cover, No Minimum
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bill Evans - New Jazz Conceptions (Analogue) (0753088222375) виниловая пластинка

Из всего, что переиздавала компания Analogue Productions, лишь немногие записи вызвали такой же восторг, как наши версии пластинок Билла Эванса из его каталога Riverside на 45 об/мин. Теперь мы предлагаем отдельные записи из этой великолепной коллекции для продажи. Это лучшие релизы для аудиофилов, ценящих джаз, которые пополнят вашу коллекцию!. В сентябре 1956 года 27-летний пианист Билл Эванс незаметно записал New Jazz Conceptions — свой дебютный альбом, смелое заявление музыканта, всё ещё остававшегося в тени. В то время имя Эванса ещё не было предметом благоговейного шепота в каждом джазовом кругу; Майлз Дэвис ещё не пригласил его, и большинство слушателей понятия не имели, что их ждёт. Но, слушая его сейчас, можно услышать искру гения, которая вскоре изменит современное джазовое фортепиано. Здесь интроспективный подход Эванса, смелость в гармонии и ритмическая чувствительность уже были полностью сформированы. Будь то его замысловатое взаимодействие в трио или сияющие сольные партии, ощущается безошибочное чувство открытия — чувство артиста, размышляющего и чувствующего за клавиатурой в реальном времени. Это музыка, одновременно интеллектуальная и глубоко человечная, которая никогда не теряет своей эмоциональной силы. Для коллекционеров New Jazz Conceptions — это не просто первый шаг Эванса, это план всего, что последовало за ним. Здесь можно проследить ДНК более поздних шедевров, звучание, вдохновившее Херби Хэнкока, Чика Кориа, Кита Джарретта и последующие поколения. Это Билл Эванс до того, как стал легендой — всё ещё совершенствующийся, всё ещё исследующий, но уже безошибочно узнаваемый как он сам.

Отзывы о товаре Bill Evans - New Jazz Conceptions (Analogue) (0753088222375) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088222375]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
New Jazz Conceptions
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
I Love You, Five, I Got It Bad (And That Ain't Good), Conception, Easy Living, Displacement, Speak Low, Waltz For Debby, Our Delight, My Romance, No Cover, No Minimum
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Из всего, что переиздавала компания Analogue Productions, лишь немногие записи вызвали такой же восторг, как наши версии пластинок Билла Эванса из его каталога Riverside на 45 об/мин. Теперь мы предлагаем отдельные записи из этой великолепной коллекции для продажи. Это лучшие релизы для аудиофилов, ценящих джаз, которые пополнят вашу коллекцию!. В сентябре 1956 года 27-летний пианист Билл Эванс незаметно записал New Jazz Conceptions — свой дебютный альбом, смелое заявление музыканта, всё ещё остававшегося в тени. В то время имя Эванса ещё не было предметом благоговейного шепота в каждом джазовом кругу; Майлз Дэвис ещё не пригласил его, и большинство слушателей понятия не имели, что их ждёт. Но, слушая его сейчас, можно услышать искру гения, которая вскоре изменит современное джазовое фортепиано. Здесь интроспективный подход Эванса, смелость в гармонии и ритмическая чувствительность уже были полностью сформированы. Будь то его замысловатое взаимодействие в трио или сияющие сольные партии, ощущается безошибочное чувство открытия — чувство артиста, размышляющего и чувствующего за клавиатурой в реальном времени. Это музыка, одновременно интеллектуальная и глубоко человечная, которая никогда не теряет своей эмоциональной силы. Для коллекционеров New Jazz Conceptions — это не просто первый шаг Эванса, это план всего, что последовало за ним. Здесь можно проследить ДНК более поздних шедевров, звучание, вдохновившее Херби Хэнкока, Чика Кориа, Кита Джарретта и последующие поколения. Это Билл Эванс до того, как стал легендой — всё ещё совершенствующийся, всё ещё исследующий, но уже безошибочно узнаваемый как он сам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bill Evans - New Jazz Conceptions (Analogue) (0753088222375) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9580 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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