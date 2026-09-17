Описание товара Van Morrison - Moondance (Analogue) (0753088201790) виниловая пластинка

«Moondance, переиздание Analog Productions Acoustic Sounds, посвященное 40-летию, я бы поставил на первое место наравне с оригинальным британским изданием на оранжевом лейбле. (40-летие) абсолютно превосходит американский оригинал. Без всяких сомнений, на мой взгляд. (Чад), кажется, принял образцовое решение. эти пластинки я рекомендую на 100%». — Дейв Деньер, видео на YouTube. Ван Моррисон, сочетающий в себе черты вокалиста блю-айд соул и безумного поэта-волшебника, является одним из истинных новаторов популярной музыки, неугомонным искателем, чьи завораживающие вокальные партии и алхимическое слияние R&B, джаза, блюза и кельтской народной музыки создали, пожалуй, самое духовно возвышенное собрание произведений в рок-н-ролле. Альбом Moondance, признанный критиками одним из величайших альбомов всех времен, сразу же стал коммерчески успешным после выхода в свет ирландского певца и автора песен 27 февраля 1970 года. После коммерческого провала его первого альбома Astral Weeks (1968), выпущенного на лейбле Warner Bros., Моррисон переехал в северную часть штата Нью-Йорк со своей женой и начал писать песни для Moondance. Там он познакомился с музыкантами, которые впоследствии записали с ним альбом в нью-йоркской студии A&R Studios в августе и сентябре 1969 года. На этом альбоме Моррисон отказался от абстрактных фолк-джазовых композиций Astral Weeks в пользу более формально написанных песен, которые он полностью сам сочинил и спродюсировал. Его энергичная ритм-н-блюз/рок-музыка стала тем стилем, которым он прославился в своей карьере. Музыка включала в себя элементы соула, джаза, поп-музыки и ирландского фолка, а песни были посвящены поиску духовного обновления и искупления в мирских делах, таких как природа, музыка, романтическая любовь и самоутверждение. Альбом Moondance помог Моррисону утвердиться в качестве крупного поп-исполнителя, а несколько песен с альбома, включая заглавную композицию, стали неотъемлемой частью эфира FM-радио в начале 1970-х годов. В обновленном списке 500 величайших альбомов всех времен по версии Rolling Stone альбом Moondance занимает 120-е место.