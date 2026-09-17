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John Lee Hooker - The Healer (Analogue) (0753088014871) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Lee Hooker - The Healer (Analogue) (0753088014871) виниловая пластинка

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John Lee Hooker - The Healer (Analogue) (0753088014871) виниловая пластинка - фото 1
John Lee Hooker - The Healer (Analogue) (0753088014871) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
The Healer
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Lee Hooker - The Healer (Analogue) (0753088014871) виниловая пластинка - фото 1
  • John Lee Hooker - The Healer (Analogue) (0753088014871) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 
В наличии
Код товара: 750064
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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John Lee Hooker - The Healer (Analogue) (0753088014871) виниловая пластинка
9 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088014871]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
The Healer
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
The Healer (при уч. Carlos Santana & The Santana Band), I'm In The Mood (при уч. Bonnie Raitt), Baby Lee (при уч. Robert Cray), Cuttin' Out (при уч. Canned Heat), Think Twice Before You Go (при уч. Los Lobos), Sally Mae (при уч. George Thorogood), That's Alright (при уч. Charlie Musselwhite), Rockin' Chair, My Dream, No Substitute
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Lee Hooker - The Healer (Analogue) (0753088014871) виниловая пластинка

«The Healer» — культовый альбом американского блюзового гитариста и певца Джона Ли Хукера, переизданный на виниле (180g) в 2023 году лейблом Craft Recordings. Пластинка изначально вышла в 1989 году и стала триумфальным возвращением 73-летнего музыканта, принеся ему первую премию «Грэмми». Главная особенность релиза — участие приглашенных рок- и блюз-звезд первой величины. Альбом звучит одновременно архаично и современно: гипнотический, качающий ритм Хукера («буги») идеально переплетается с виртуозной игрой его коллег. Переиздание 2023 года выполнено на тяжелом 180-граммовом аудиофильском виниле с ремастерингом звука аналоговых лент.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре John Lee Hooker - The Healer (Analogue) (0753088014871) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088014871]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
The Healer
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
The Healer (при уч. Carlos Santana & The Santana Band), I'm In The Mood (при уч. Bonnie Raitt), Baby Lee (при уч. Robert Cray), Cuttin' Out (при уч. Canned Heat), Think Twice Before You Go (при уч. Los Lobos), Sally Mae (при уч. George Thorogood), That's Alright (при уч. Charlie Musselwhite), Rockin' Chair, My Dream, No Substitute
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
«The Healer» — культовый альбом американского блюзового гитариста и певца Джона Ли Хукера, переизданный на виниле (180g) в 2023 году лейблом Craft Recordings. Пластинка изначально вышла в 1989 году и стала триумфальным возвращением 73-летнего музыканта, принеся ему первую премию «Грэмми». Главная особенность релиза — участие приглашенных рок- и блюз-звезд первой величины. Альбом звучит одновременно архаично и современно: гипнотический, качающий ритм Хукера («буги») идеально переплетается с виртуозной игрой его коллег. Переиздание 2023 года выполнено на тяжелом 180-граммовом аудиофильском виниле с ремастерингом звука аналоговых лент.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Lee Hooker - The Healer (Analogue) (0753088014871) виниловая пластинка - купить по цене 9580 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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