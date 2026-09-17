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Aretha Franklin - Young, Gifted & Black (Analogue) (0753088756177) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Aretha Franklin - Young, Gifted & Black (Analogue) (0753088756177) виниловая пластинка

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Aretha Franklin - Young, Gifted &amp; Black (Analogue) (0753088756177) виниловая пластинка - фото 1
Aretha Franklin - Young, Gifted &amp; Black (Analogue) (0753088756177) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Aretha Franklin
Альбом (сингл)
Young, Gifted & Black
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aretha Franklin - Young, Gifted &amp; Black (Analogue) (0753088756177) виниловая пластинка - фото 1
  • Aretha Franklin - Young, Gifted &amp; Black (Analogue) (0753088756177) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 
В наличии
Код товара: 750063
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Aretha Franklin - Young, Gifted & Black (Analogue) (0753088756177) виниловая пластинка
9 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088756177]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Aretha Franklin
Альбом (сингл)
Young, Gifted & Black
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Oh Me Oh My (I'm A Fool For You Baby), Day Dreaming, Rock Steady, Young, Gifted And Black, All The King's Horses, A Brand New Me, April Fools, I've Been Loving You Too Long, First Snow In Kokomo, The Long And Winding Road, Didn't I (Blow Your Mind This Time), Border Song (Holy Moses)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aretha Franklin - Young, Gifted & Black (Analogue) (0753088756177) виниловая пластинка

Выпущенный на лейбле Atlantic Records в 1972 году, альбом Young, Gifted and Black стал 18-м студийным альбомом Ареты Франклин, получившим признание критиков. Запись альбома проходила в период с 1970 по 1971 год в студиях Atlantic Studios в Нью-Йорке и Criteria Studios в Майами. Это прекрасный альбом, в котором идеально сочетаются обе стороны таланта Ареты Франклин — жесткая соул-певица, впервые раскрывшая свой талант на Atlantic Records в конце 60-х, и артистка, которая еще больше развивалась как вокалистка, действительно расправляя крылья и исполняя более сложные композиции! В записи Франклин сотрудничала с одними из лучших музыкантов того времени, включая Билли Престона, Донни Хэтэуэя и Бернарда Пёрди, а бэк-вокал обеспечили сестры Франклин, Кэролин и Эрма, а также группа The Sweet Inspirations. Здесь присутствует баланс, благодаря которому этот альбом стал одним из самых глубоких, когда-либо записанных Франклин для Atlantic — много масштабных влияний Арифа Мардина, но также и несколько сырых моментов, которые действительно дополняют общую картину — в таких композициях, как классическая версия Ареты Франклин песни Уэлдона Ирвина и Нины Симон «Young Gifted & Black», фанковая классика «Rock Steady», чудесный мягкий грув «Day Dreaming», хит «Brand New Me» и удивительно притягательная «First Snow In Kokomo». Лаковые пластинки нарезаны Кевином Греем/Cohearent Audio на скорости 45 об/мин, отпечатаны на 180-граммовом виниле в Quality Record Pressings и помещены в раскладной конверт старого образца с двойным карманом от Stoughton Printing.

Отзывы о товаре Aretha Franklin - Young, Gifted & Black (Analogue) (0753088756177) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088756177]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Aretha Franklin
Альбом (сингл)
Young, Gifted & Black
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Oh Me Oh My (I'm A Fool For You Baby), Day Dreaming, Rock Steady, Young, Gifted And Black, All The King's Horses, A Brand New Me, April Fools, I've Been Loving You Too Long, First Snow In Kokomo, The Long And Winding Road, Didn't I (Blow Your Mind This Time), Border Song (Holy Moses)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Выпущенный на лейбле Atlantic Records в 1972 году, альбом Young, Gifted and Black стал 18-м студийным альбомом Ареты Франклин, получившим признание критиков. Запись альбома проходила в период с 1970 по 1971 год в студиях Atlantic Studios в Нью-Йорке и Criteria Studios в Майами. Это прекрасный альбом, в котором идеально сочетаются обе стороны таланта Ареты Франклин — жесткая соул-певица, впервые раскрывшая свой талант на Atlantic Records в конце 60-х, и артистка, которая еще больше развивалась как вокалистка, действительно расправляя крылья и исполняя более сложные композиции! В записи Франклин сотрудничала с одними из лучших музыкантов того времени, включая Билли Престона, Донни Хэтэуэя и Бернарда Пёрди, а бэк-вокал обеспечили сестры Франклин, Кэролин и Эрма, а также группа The Sweet Inspirations. Здесь присутствует баланс, благодаря которому этот альбом стал одним из самых глубоких, когда-либо записанных Франклин для Atlantic — много масштабных влияний Арифа Мардина, но также и несколько сырых моментов, которые действительно дополняют общую картину — в таких композициях, как классическая версия Ареты Франклин песни Уэлдона Ирвина и Нины Симон «Young Gifted & Black», фанковая классика «Rock Steady», чудесный мягкий грув «Day Dreaming», хит «Brand New Me» и удивительно притягательная «First Snow In Kokomo». Лаковые пластинки нарезаны Кевином Греем/Cohearent Audio на скорости 45 об/мин, отпечатаны на 180-граммовом виниле в Quality Record Pressings и помещены в раскладной конверт старого образца с двойным карманом от Stoughton Printing.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aretha Franklin - Young, Gifted & Black (Analogue) (0753088756177) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9580 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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