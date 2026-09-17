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Roland Kirk - The Inflated Tear (Analogue) (4260019716224) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Roland Kirk - The Inflated Tear (Analogue) (4260019716224) виниловая пластинка

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Roland Kirk - The Inflated Tear (Analogue) (4260019716224) виниловая пластинка - фото 1
Roland Kirk - The Inflated Tear (Analogue) (4260019716224) виниловая пластинка - фото 2
Roland Kirk - The Inflated Tear (Analogue) (4260019716224) виниловая пластинка - фото 3
Roland Kirk - The Inflated Tear (Analogue) (4260019716224) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Roland Kirk
Альбом (сингл)
The Inflated Tear
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Roland Kirk - The Inflated Tear (Analogue) (4260019716224) виниловая пластинка - фото 1
  • Roland Kirk - The Inflated Tear (Analogue) (4260019716224) виниловая пластинка - фото 2
  • Roland Kirk - The Inflated Tear (Analogue) (4260019716224) виниловая пластинка - фото 3
  • Roland Kirk - The Inflated Tear (Analogue) (4260019716224) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
В наличии
Код товара: 749933
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Roland Kirk - The Inflated Tear (Analogue) (4260019716224) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019716224]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Roland Kirk
Альбом (сингл)
The Inflated Tear
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
The Black And Crazy Blues, A Laugh For Rory, Many Blessings, Fingers In The Wind, The Inflated Tear, The Creole Love Call, A Handful Of Fives, Fly By Night, Lovellevelloloqui
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roland Kirk - The Inflated Tear (Analogue) (4260019716224) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Black And Crazy Blues, A Laugh For Rory, Many Blessings, Fingers In The Wind, The Inflated Tear, The Creole Love Call, A Handful Of Fives, Fly By Night, Lovellevelloloqui

Отзывы о товаре Roland Kirk - The Inflated Tear (Analogue) (4260019716224) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019716224]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Roland Kirk
Альбом (сингл)
The Inflated Tear
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
The Black And Crazy Blues, A Laugh For Rory, Many Blessings, Fingers In The Wind, The Inflated Tear, The Creole Love Call, A Handful Of Fives, Fly By Night, Lovellevelloloqui
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Black And Crazy Blues, A Laugh For Rory, Many Blessings, Fingers In The Wind, The Inflated Tear, The Creole Love Call, A Handful Of Fives, Fly By Night, Lovellevelloloqui
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Roland Kirk - The Inflated Tear (Analogue) (4260019716224) виниловая пластинка - купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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