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Sarah Vaughan - The Divine One (Analogue) (5060149622049) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sarah Vaughan - The Divine One (Analogue) (5060149622049) виниловая пластинка

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Sarah Vaughan - The Divine One (Analogue) (5060149622049) виниловая пластинка - фото 1
Sarah Vaughan - The Divine One (Analogue) (5060149622049) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Sarah Vaughan
Альбом (сингл)
The Divine One
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sarah Vaughan - The Divine One (Analogue) (5060149622049) виниловая пластинка - фото 1
  • Sarah Vaughan - The Divine One (Analogue) (5060149622049) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
В наличии
Код товара: 749903
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sarah Vaughan - The Divine One (Analogue) (5060149622049) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622049]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Sarah Vaughan
Альбом (сингл)
The Divine One
Жанр
Jazz
Трек-лист
Have You Met Miss Jones?, Ain't No Use, Everytime I See You, You Stepped Out Of A Dream, Gloomy Sunday, What Do You See In Her, Jump For Joy, When Your Lover Has Gone, I'm Gonna Laugh You Out Of My Life, Wrap Your Troubles In Dreams, Somebody Else's Dream, Trouble Is A Man
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sarah Vaughan - The Divine One (Analogue) (5060149622049) виниловая пластинка

Джазовый альбом Сары Вон, записанный в 1960 году для Roulette Records. В программе преобладают баллады и стандарты, а вокал Вон сопровождает небольшой ансамбль с трубачом Гарри «Sweets» Эдисоном.

Отзывы о товаре Sarah Vaughan - The Divine One (Analogue) (5060149622049) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622049]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Sarah Vaughan
Альбом (сингл)
The Divine One
Жанр
Jazz
Трек-лист
Have You Met Miss Jones?, Ain't No Use, Everytime I See You, You Stepped Out Of A Dream, Gloomy Sunday, What Do You See In Her, Jump For Joy, When Your Lover Has Gone, I'm Gonna Laugh You Out Of My Life, Wrap Your Troubles In Dreams, Somebody Else's Dream, Trouble Is A Man
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Джазовый альбом Сары Вон, записанный в 1960 году для Roulette Records. В программе преобладают баллады и стандарты, а вокал Вон сопровождает небольшой ансамбль с трубачом Гарри «Sweets» Эдисоном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sarah Vaughan - The Divine One (Analogue) (5060149622049) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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