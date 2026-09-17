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Clark - Body Rittle (0801061814915) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Clark - Body Rittle (0801061814915) виниловая пластинка

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Clark - Body Rittle (0801061814915) виниловая пластинка - фото 1
Clark - Body Rittle (0801061814915) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Clark
Альбом (сингл)
Body Rittle
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Clark - Body Rittle (0801061814915) виниловая пластинка - фото 1
  • Clark - Body Rittle (0801061814915) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
В наличии
Код товара: 749819
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Clark - Body Rittle (0801061814915) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[0801061814915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Clark
Альбом (сингл)
Body Rittle
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Herr Bar, Frau Wav, Springtime Epigram, Herzog, Ted, Roulette Thrift Run, Vengeance Drools, Dew On The Mouth, Matthew Unburdened, Night Knuckles, The Autumnal Crush
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Clark - Body Rittle (0801061814915) виниловая пластинка

«Body Riddle»: Переиздание всеми любимого альбома 2006 года. Сейчас этот альбом считается классикой в ??дискографии Кларка, и такие продюсеры, как Arca, Rustie и Hudson Mohawke, называют его влиятельной записью. В статье для The Quietus в 2014 году Эд Гиллетт отметил: «Без преувеличения можно сказать, что альбом Кларка 2006 года «Body Riddle» — один из недооцененных шедевров электронной музыки. Его многослойные, искаженные жаром мелодии, мерцающие текстуры и мощные барабанные партии (на которых играет сам Кларк) создают прекрасную и нестабильную смесь насилия и тоски. Звучание безупречно, почти нечеловечески, окутывая слушателя средними частотами, прежде чем яростно обрушиться на него, плавно переходя от органических инструментов к невозможному, головокружительному звуковому дизайну».

Отзывы о товаре Clark - Body Rittle (0801061814915) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[0801061814915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Clark
Альбом (сингл)
Body Rittle
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Herr Bar, Frau Wav, Springtime Epigram, Herzog, Ted, Roulette Thrift Run, Vengeance Drools, Dew On The Mouth, Matthew Unburdened, Night Knuckles, The Autumnal Crush
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Body Riddle»: Переиздание всеми любимого альбома 2006 года. Сейчас этот альбом считается классикой в ??дискографии Кларка, и такие продюсеры, как Arca, Rustie и Hudson Mohawke, называют его влиятельной записью. В статье для The Quietus в 2014 году Эд Гиллетт отметил: «Без преувеличения можно сказать, что альбом Кларка 2006 года «Body Riddle» — один из недооцененных шедевров электронной музыки. Его многослойные, искаженные жаром мелодии, мерцающие текстуры и мощные барабанные партии (на которых играет сам Кларк) создают прекрасную и нестабильную смесь насилия и тоски. Звучание безупречно, почти нечеловечески, окутывая слушателя средними частотами, прежде чем яростно обрушиться на него, плавно переходя от органических инструментов к невозможному, головокружительному звуковому дизайну».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Clark - Body Rittle (0801061814915) виниловая пластинка - стоимость товара 5330 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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