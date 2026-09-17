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OST - The Pentaverate (Orbital) (coloured) (0780163638820) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - The Pentaverate (Orbital) (coloured) (0780163638820) виниловая пластинка

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OST - The Pentaverate (Orbital) (coloured) (0780163638820) виниловая пластинка - фото 1
OST - The Pentaverate (Orbital) (coloured) (0780163638820) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Pentaverate
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - The Pentaverate (Orbital) (coloured) (0780163638820) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - The Pentaverate (Orbital) (coloured) (0780163638820) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
В наличии
Код товара: 749715
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - The Pentaverate (Orbital) (coloured) (0780163638820) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lakeshore
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Lakeshore
Barcode
[0780163638820]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Pentaverate
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Professor Clark Arrives, The Box - Theme, Ken And Reilly At C.A.C.A., Patty, Drug Cart Ride, Pent TV - Ident 1, Introducing Mentor, Concludiato, Approaching Niagara, Initiato, Donet Makes Your Brown Eyes Blue, The Musk, The Maester, Pool Table Stand Off, Ken Enters The Pentaverate, Let’s Make Some Waves, The Demetrius Protocols, I’m A Free Man!, Skip Arrives, Pent TV - News Bed, Accusations, The Spare Key, The Red Robes, Pent TV - Ident 2, Ken’s Turning Point, The Box - Sting Horn, Hall Of Mirro
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - The Pentaverate (Orbital) (coloured) (0780163638820) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Professor Clark Arrives, The Box - Theme, Ken And Reilly At C.A.C.A., Patty, Drug Cart Ride, Pent TV - Ident 1, Introducing Mentor, Concludiato, Approaching Niagara, Initiato, Donet Makes Your Brown Eyes Blue, The Musk, The Maester, Pool Table Stand Off, Ken Enters The Pentaverate, Let’s Make Some Waves, The Demetrius Protocols, I’m A Free Man!, Skip Arrives, Pent TV - News Bed, Accusations, The Spare Key, The Red Robes, Pent TV - Ident 2, Ken’s Turning Point, The Box - Sting Horn, Hall Of Mirrors, The Box 3, Ken On Trial, Bruce Takes Control, Patty To The Rescue!, War Council, I'm Sorry, Bruce’s Plan, Enter Mentor, Mentor Reboot, Murder Montage, Pent TV - Ident 3, I’m Just A Local News Guy, Reilly All Along, Lakeside Conversation, Get The Canadian!, The People Are Too Stupid, Charge Of The Liechtenstein Guard, Don’t Move Or The Sheila Gets It!, The World Has Changed, Pent TV - Orange Alert, The Box - Ken Into Kentor, Kentor Start Up, The Box - The Septaverate

Отзывы о товаре OST - The Pentaverate (Orbital) (coloured) (0780163638820) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Lakeshore
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Lakeshore
Barcode
[0780163638820]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Pentaverate
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Professor Clark Arrives, The Box - Theme, Ken And Reilly At C.A.C.A., Patty, Drug Cart Ride, Pent TV - Ident 1, Introducing Mentor, Concludiato, Approaching Niagara, Initiato, Donet Makes Your Brown Eyes Blue, The Musk, The Maester, Pool Table Stand Off, Ken Enters The Pentaverate, Let’s Make Some Waves, The Demetrius Protocols, I’m A Free Man!, Skip Arrives, Pent TV - News Bed, Accusations, The Spare Key, The Red Robes, Pent TV - Ident 2, Ken’s Turning Point, The Box - Sting Horn, Hall Of Mirro
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Professor Clark Arrives, The Box - Theme, Ken And Reilly At C.A.C.A., Patty, Drug Cart Ride, Pent TV - Ident 1, Introducing Mentor, Concludiato, Approaching Niagara, Initiato, Donet Makes Your Brown Eyes Blue, The Musk, The Maester, Pool Table Stand Off, Ken Enters The Pentaverate, Let’s Make Some Waves, The Demetrius Protocols, I’m A Free Man!, Skip Arrives, Pent TV - News Bed, Accusations, The Spare Key, The Red Robes, Pent TV - Ident 2, Ken’s Turning Point, The Box - Sting Horn, Hall Of Mirrors, The Box 3, Ken On Trial, Bruce Takes Control, Patty To The Rescue!, War Council, I'm Sorry, Bruce’s Plan, Enter Mentor, Mentor Reboot, Murder Montage, Pent TV - Ident 3, I’m Just A Local News Guy, Reilly All Along, Lakeside Conversation, Get The Canadian!, The People Are Too Stupid, Charge Of The Liechtenstein Guard, Don’t Move Or The Sheila Gets It!, The World Has Changed, Pent TV - Orange Alert, The Box - Ken Into Kentor, Kentor Start Up, The Box - The Septaverate
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - The Pentaverate (Orbital) (coloured) (0780163638820) виниловая пластинка - по цене 6160 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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