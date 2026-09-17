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From Scratch - Quiet Nights (Audiophile Edition) (4260428070191) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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From Scratch - Quiet Nights (Audiophile Edition) (4260428070191) виниловая пластинка

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From Scratch - Quiet Nights (Audiophile Edition) (4260428070191) виниловая пластинка - фото 1
From Scratch - Quiet Nights (Audiophile Edition) (4260428070191) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
From Scratch
Альбом (сингл)
Quiet Nights
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • From Scratch - Quiet Nights (Audiophile Edition) (4260428070191) виниловая пластинка - фото 1
  • From Scratch - Quiet Nights (Audiophile Edition) (4260428070191) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
В наличии
Код товара: 749681
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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From Scratch - Quiet Nights (Audiophile Edition) (4260428070191) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Berliner Meister Schallplatten
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Berliner Meister Schallplatten
Barcode
[4260428070191]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
From Scratch
Альбом (сингл)
Quiet Nights
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
The Way You Look Tonight, You And The Night And The Music, My Romance, My Funny Valentine, Whisper Not, Corcovado, Stella By Starlight, What A Wonderful World
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара From Scratch - Quiet Nights (Audiophile Edition) (4260428070191) виниловая пластинка

Два альбома, на которых одни и те же музыканты исполняют одни и те же восемь треков. Запись производилась в одной комнате, но с использованием разных микрофонов в двух разных сессиях. Стефан Флок и Райнер Майяр из лейбла Berliner Meister Schallplatten выбрали именно такое расположение микрофонов для этой записи квартета From Scratch. На альбомах с артикулами BM2419 и BM2421 четыре музыканта играют с двумя совершенно разными микрофонами и в разных условиях помещения. Результат: разное звучание, разное исполнение, разное ощущение. Другими словами, это крайне редкая возможность услышать, как использование разных микрофонов и настроек может тонко — или не очень — изменить звучание, а также интерпретацию записи. Обычно эти различия слышат только звукоинженеры, продюсеры и сами артисты, когда решают, как записывать сессию. Но на этот раз, как покупатель и слушатель, вы будете вовлечены в процесс. Вы сможете сравнить обе записи и услышать различия. Поскольку обе сессии были записаны в режиме прямой записи, без использования магнитной ленты или цифровых носителей, а музыка нарезается непосредственно на проигрыватель, вы получаете максимально приближенное к звучанию то, что музыканты и команда звукозаписи действительно слышали в студии. Для записи этого альбома использовалась аппаратура, включающая два микрофона Neumann KM140 для ударных, Audix D6 (кардиоидный) для бас-барабана и Neumann KM140 для малого барабана. Четыре микрофона для фортепиано: два Sennheiser MKH800 (кардиоидные) возле молоточков и два DPA 4006 Omnis над декой. Для саксофона — Josephson C722 (двойной кардиоидный, расположенные друг за другом). Для контрабаса — Sennheiser MKH20 (шариковый) под бриджем и пьезодатчик в бридже. Мы оставили некоторое расстояние между инструментами и установили экраны вокруг ударных, чтобы лучше разделить микрофоны. Точная микрофонная запись каждого инструмента и добавление естественной реверберации из нашей реверберационной камеры приводят к широкому, плотному, но в то же время воздушному звучанию.

Отзывы о товаре From Scratch - Quiet Nights (Audiophile Edition) (4260428070191) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Berliner Meister Schallplatten
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Berliner Meister Schallplatten
Barcode
[4260428070191]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
From Scratch
Альбом (сингл)
Quiet Nights
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
The Way You Look Tonight, You And The Night And The Music, My Romance, My Funny Valentine, Whisper Not, Corcovado, Stella By Starlight, What A Wonderful World
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Два альбома, на которых одни и те же музыканты исполняют одни и те же восемь треков. Запись производилась в одной комнате, но с использованием разных микрофонов в двух разных сессиях. Стефан Флок и Райнер Майяр из лейбла Berliner Meister Schallplatten выбрали именно такое расположение микрофонов для этой записи квартета From Scratch. На альбомах с артикулами BM2419 и BM2421 четыре музыканта играют с двумя совершенно разными микрофонами и в разных условиях помещения. Результат: разное звучание, разное исполнение, разное ощущение. Другими словами, это крайне редкая возможность услышать, как использование разных микрофонов и настроек может тонко — или не очень — изменить звучание, а также интерпретацию записи. Обычно эти различия слышат только звукоинженеры, продюсеры и сами артисты, когда решают, как записывать сессию. Но на этот раз, как покупатель и слушатель, вы будете вовлечены в процесс. Вы сможете сравнить обе записи и услышать различия. Поскольку обе сессии были записаны в режиме прямой записи, без использования магнитной ленты или цифровых носителей, а музыка нарезается непосредственно на проигрыватель, вы получаете максимально приближенное к звучанию то, что музыканты и команда звукозаписи действительно слышали в студии. Для записи этого альбома использовалась аппаратура, включающая два микрофона Neumann KM140 для ударных, Audix D6 (кардиоидный) для бас-барабана и Neumann KM140 для малого барабана. Четыре микрофона для фортепиано: два Sennheiser MKH800 (кардиоидные) возле молоточков и два DPA 4006 Omnis над декой. Для саксофона — Josephson C722 (двойной кардиоидный, расположенные друг за другом). Для контрабаса — Sennheiser MKH20 (шариковый) под бриджем и пьезодатчик в бридже. Мы оставили некоторое расстояние между инструментами и установили экраны вокруг ударных, чтобы лучше разделить микрофоны. Точная микрофонная запись каждого инструмента и добавление естественной реверберации из нашей реверберационной камеры приводят к широкому, плотному, но в то же время воздушному звучанию.
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Доставка
Отзывы


From Scratch - Quiet Nights (Audiophile Edition) (4260428070191) виниловая пластинка - по цене 4620 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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