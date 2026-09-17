Ключ свечной трубчатый STELS 13722, 16 ? 280 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество бит, шт
1
Комплектация
Ключ-трубка свечной - 1 шт
Количество предметов, шт
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
180 руб.
В наличии
Код товара: 749064
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
180 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
STELS
Количество бит, шт
1
Комплектация
Ключ-трубка свечной - 1 шт
Количество предметов, шт
1
Тип бит
торцевой, трубка
Страна производитель
Индия
Вес, г.
5
Описание товара Ключ свечной трубчатый STELS 13722, 16 ? 280 мм
Свечной ключ-трубка Stels 13722 размером 16 x 280 мм предназначен для замены свечей зажигания и будет полезен в гараже, автомастерской или в дороге. Благодаря резиновому кольцу обеспечивает надежную фиксацию свечной головки. Инструмент подходит для бытового и профессионального использования.
Преимущества
- Ключ изготовлен из прочной и износостойкой стали 45, обеспечивающей долгий срок службы.
- Оцинкованная поверхность инструмента устойчива к образованию коррозии.
- Благодаря тонким стенкам ключ удобен для работы в ограниченном пространстве.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитКлюч свечной карданный Sparta 138405, 21 мм, с шарниром
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитМолоток рихтовочный Sparta 108305, бойки 35 мм, комбинированная ...
-
В наличииЦена 1 300 руб.325 руб. в СплитШарнирный трехзахватный съемник ЗУБР 43318-110, внешний диаметр ...
-
В наличииЦена 1 440 руб.360 руб. в СплитШарнирный двухзахватный съемник ЗУБР 43315-160, внешний диаметр ...
-
В наличииЦена 1 490 руб.373 руб. в СплитТрехзахватный съемник подшипников Stayer 43220-150, 150 мм
-
В наличииЦена 1 770 руб.443 руб. в СплитШарнирный двухзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43...
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитРаздвижной двухзахватный съемник ЗУБР 43310-115-100, внешний диа...
-
В наличииЦена 1 920 руб.480 руб. в СплитШарнирный трехзахватный съемник ЗУБР 43318-160, внешний диаметр ...
-
В наличииЦена 2 090 руб.523 руб. в СплитТрехзахватный съемник внутренних обойм и подшипников ЗУБР 43325-...
-
В наличииЦена 2 120 руб.530 руб. в СплитРаздвижной двухзахватный съемник ЗУБР 43310-160-100, внешний диа...
-
В наличииЦена 2 170 руб.543 руб. в СплитШарнирный трехзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43...
-
В наличииЦена 2 210 руб.553 руб. в СплитШарнирный двухзахватный съемник ЗУБР 43315-205, внешний диаметр ...
Бренд
STELS
Количество бит, шт
1
Комплектация
Ключ-трубка свечной - 1 шт
Количество предметов, шт
1
Тип бит
торцевой, трубка
Страна производитель
Индия
Свечной ключ-трубка Stels 13722 размером 16 x 280 мм предназначен для замены свечей зажигания и будет полезен в гараже, автомастерской или в дороге. Благодаря резиновому кольцу обеспечивает надежную фиксацию свечной головки. Инструмент подходит для бытового и профессионального использования.
Преимущества
- Ключ изготовлен из прочной и износостойкой стали 45, обеспечивающей долгий срок службы.
- Оцинкованная поверхность инструмента устойчива к образованию коррозии.
- Благодаря тонким стенкам ключ удобен для работы в ограниченном пространстве.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ключ свечной трубчатый STELS 13722, 16 ? 280 мм - по цене 180 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ключ свечной трубчатый STELS 13722, 16 ? 280 мм