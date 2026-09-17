Раздвижной двухзахватный съемник ЗУБР 43310-160-100, внешний диаметр 30 - 145 мм, внутренний диаметр
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
съемник
Комплектация
Траверса для двух захватов, резьбовая втулка, кейс
Привод
механический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 120 руб.
В наличии
Код товара: 742030
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 120 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Комплектация
Траверса для двух захватов, резьбовая втулка, кейс
Привод
механический
Количество лап
2
Max глубина рабочего пространства, мм
105
Max ширина рабочего пространства, мм
160
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х16х3
Вес, кг.
1.14
Описание товара Раздвижной двухзахватный съемник ЗУБР 43310-160-100, внешний диаметр 30 - 145 мм, внутренний диаметр
Съемник ЗУБР 43310-160-100 раздвижной 2-захватный 100мм профессионал Демонтаж как внутренних, так и наружных подшипников. Надежная фиксация снимаемого узла Широкий диапазон регулировки размеров для разнообразных деталей Стержневой винт с накатанной резьбой и конусной опорой
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Комплектация
Траверса для двух захватов, резьбовая втулка, кейс
Привод
механический
Количество лап
2
Max глубина рабочего пространства, мм
105
Max ширина рабочего пространства, мм
160
Страна производитель
Россия
Съемник ЗУБР 43310-160-100 раздвижной 2-захватный 100мм профессионал Демонтаж как внутренних, так и наружных подшипников. Надежная фиксация снимаемого узла Широкий диапазон регулировки размеров для разнообразных деталей Стержневой винт с накатанной резьбой и конусной опорой
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Раздвижной двухзахватный съемник ЗУБР 43310-160-100, внешний диаметр 30 - 145 мм, внутренний диаметр - стоимость товара 2120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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