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Трехзахватный съемник подшипников Stayer 43220-150, 150 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Трехзахватный съемник подшипников Stayer 43220-150, 150 мм

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Трехзахватный съемник подшипников Stayer 43220-150, 150 мм - фото 1
Трехзахватный съемник подшипников Stayer 43220-150, 150 мм - фото 2
Трехзахватный съемник подшипников Stayer 43220-150, 150 мм - фото 3
Трехзахватный съемник подшипников Stayer 43220-150, 150 мм - фото 4
Трехзахватный съемник подшипников Stayer 43220-150, 150 мм - фото 5
Трехзахватный съемник подшипников Stayer 43220-150, 150 мм - фото 6
Трехзахватный съемник подшипников Stayer 43220-150, 150 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
съемник
Привод
механический
  • Трехзахватный съемник подшипников Stayer 43220-150, 150 мм - фото 1
  • Трехзахватный съемник подшипников Stayer 43220-150, 150 мм - фото 2
  • Трехзахватный съемник подшипников Stayer 43220-150, 150 мм - фото 3
  • Трехзахватный съемник подшипников Stayer 43220-150, 150 мм - фото 4
  • Трехзахватный съемник подшипников Stayer 43220-150, 150 мм - фото 5
  • Трехзахватный съемник подшипников Stayer 43220-150, 150 мм - фото 6
  • Трехзахватный съемник подшипников Stayer 43220-150, 150 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742024
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Трехзахватный съемник подшипников Stayer 43220-150, 150 мм
1 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
съемник
Привод
механический
Количество лап
3
Max глубина рабочего пространства, мм
150
Max ширина рабочего пространства, мм
135
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х21х20
Вес, кг.
1.45

Описание товара Трехзахватный съемник подшипников Stayer 43220-150, 150 мм

Кованый съемник подшипников, трехзахватный STAYER 43220-150 предназначен для работы с подшипниками различного внешнего и внутреннего диаметра. Корпус изготовлен из кованой усиленной стали, которая способна выдерживать высокие нагрузки. Три лапки, длину которых можно менять под нужный размер.



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Отзывы о товаре Трехзахватный съемник подшипников Stayer 43220-150, 150 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
съемник
Привод
механический
Количество лап
3
Max глубина рабочего пространства, мм
150
Max ширина рабочего пространства, мм
135
Страна производитель
Китай
Описание
Кованый съемник подшипников, трехзахватный STAYER 43220-150 предназначен для работы с подшипниками различного внешнего и внутреннего диаметра. Корпус изготовлен из кованой усиленной стали, которая способна выдерживать высокие нагрузки. Три лапки, длину которых можно менять под нужный размер.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трехзахватный съемник подшипников Stayer 43220-150, 150 мм - стоимость товара 1490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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