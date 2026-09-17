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Раздвижной двухзахватный съемник ЗУБР 43310-115-100, внешний диаметр 30 - 100 мм, внутренний диаметр купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Раздвижной двухзахватный съемник ЗУБР 43310-115-100, внешний диаметр 30 - 100 мм, внутренний диаметр

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Раздвижной двухзахватный съемник ЗУБР 43310-115-100, внешний диаметр 30 - 100 мм, внутренний диаметр - фото 1
Раздвижной двухзахватный съемник ЗУБР 43310-115-100, внешний диаметр 30 - 100 мм, внутренний диаметр - фото 2
Раздвижной двухзахватный съемник ЗУБР 43310-115-100, внешний диаметр 30 - 100 мм, внутренний диаметр - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
съемник
Комплектация
Траверса для двух захватов, кейс, резьбовая втулка
Привод
механический
  • Раздвижной двухзахватный съемник ЗУБР 43310-115-100, внешний диаметр 30 - 100 мм, внутренний диаметр - фото 1
  • Раздвижной двухзахватный съемник ЗУБР 43310-115-100, внешний диаметр 30 - 100 мм, внутренний диаметр - фото 2
  • Раздвижной двухзахватный съемник ЗУБР 43310-115-100, внешний диаметр 30 - 100 мм, внутренний диаметр - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742029
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Раздвижной двухзахватный съемник ЗУБР 43310-115-100, внешний диаметр 30 - 100 мм, внутренний диаметр
1 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Комплектация
Траверса для двух захватов, кейс, резьбовая втулка
Привод
механический
Количество лап
2
Max глубина рабочего пространства, мм
100
Max ширина рабочего пространства, мм
115
Тип бит
съемник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х15х3
Вес, кг.
1.07

Описание товара Раздвижной двухзахватный съемник ЗУБР 43310-115-100, внешний диаметр 30 - 100 мм, внутренний диаметр

Съемник ЗУБР 43310-115-100 раздвижной 2-захватный 100мм профессионал Демонтаж как внутренних, так и наружных подшипников. Надежная фиксация снимаемого узла Широкий диапазон регулировки размеров для разнообразных деталей Стержневой винт с накатанной резьбой и конусной опорой



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Отзывы о товаре Раздвижной двухзахватный съемник ЗУБР 43310-115-100, внешний диаметр 30 - 100 мм, внутренний диаметр




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Комплектация
Траверса для двух захватов, кейс, резьбовая втулка
Привод
механический
Количество лап
2
Max глубина рабочего пространства, мм
100
Max ширина рабочего пространства, мм
115
Тип бит
съемник
Страна производитель
Китай
Описание
Съемник ЗУБР 43310-115-100 раздвижной 2-захватный 100мм профессионал Демонтаж как внутренних, так и наружных подшипников. Надежная фиксация снимаемого узла Широкий диапазон регулировки размеров для разнообразных деталей Стержневой винт с накатанной резьбой и конусной опорой


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Раздвижной двухзахватный съемник ЗУБР 43310-115-100, внешний диаметр 30 - 100 мм, внутренний диаметр - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1790 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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