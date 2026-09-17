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Трехзахватный съемник внутренних обойм и подшипников ЗУБР 43325-12-58, диаметр 12 - 58 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Трехзахватный съемник внутренних обойм и подшипников ЗУБР 43325-12-58, диаметр 12 - 58 мм

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Трехзахватный съемник внутренних обойм и подшипников ЗУБР 43325-12-58, диаметр 12 - 58 мм - фото 1
Трехзахватный съемник внутренних обойм и подшипников ЗУБР 43325-12-58, диаметр 12 - 58 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
съемник
Привод
механический
  • Трехзахватный съемник внутренних обойм и подшипников ЗУБР 43325-12-58, диаметр 12 - 58 мм - фото 1
  • Трехзахватный съемник внутренних обойм и подшипников ЗУБР 43325-12-58, диаметр 12 - 58 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742051
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Трехзахватный съемник внутренних обойм и подшипников ЗУБР 43325-12-58, диаметр 12 - 58 мм
2 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Привод
механический
Количество лап
3
Max глубина рабочего пространства, мм
115
Max ширина рабочего пространства, мм
58
Min ширина рабочего пространства, мм
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х6
Вес, г.
920

Описание товара Трехзахватный съемник внутренних обойм и подшипников ЗУБР 43325-12-58, диаметр 12 - 58 мм

Откройте для себя мощный инструмент для профессионалов – съемник 3-захватный от бренда ЗУБР, модель 43325-12-58. Этот инструмент идеально подходит для работы с внутренними обоймами и подшипниками диаметром от 12 до 58 мм. Выполнен из высококачественной инструментальной стали с закалкой, что обеспечивает долговечность и надежность в использовании. Три захвата гарантируют устойчивость и точность при выполнении работ. Удобный вороток способствует легкости и комфорту в управлении. Незаменим для мастерских и сервисных центров!



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Отзывы о товаре Трехзахватный съемник внутренних обойм и подшипников ЗУБР 43325-12-58, диаметр 12 - 58 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Привод
механический
Количество лап
3
Max глубина рабочего пространства, мм
115
Max ширина рабочего пространства, мм
58
Min ширина рабочего пространства, мм
12
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя мощный инструмент для профессионалов – съемник 3-захватный от бренда ЗУБР, модель 43325-12-58. Этот инструмент идеально подходит для работы с внутренними обоймами и подшипниками диаметром от 12 до 58 мм. Выполнен из высококачественной инструментальной стали с закалкой, что обеспечивает долговечность и надежность в использовании. Три захвата гарантируют устойчивость и точность при выполнении работ. Удобный вороток способствует легкости и комфорту в управлении. Незаменим для мастерских и сервисных центров!


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трехзахватный съемник внутренних обойм и подшипников ЗУБР 43325-12-58, диаметр 12 - 58 мм - данный товар вы можете купить по цене 2090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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