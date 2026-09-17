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Шарнирный двухзахватный съемник ЗУБР 43315-205, внешний диаметр 40 - 265 мм, внутренний диаметр 70 - купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шарнирный двухзахватный съемник ЗУБР 43315-205, внешний диаметр 40 - 265 мм, внутренний диаметр 70 -

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Шарнирный двухзахватный съемник ЗУБР 43315-205, внешний диаметр 40 - 265 мм, внутренний диаметр 70 - - фото 1
Шарнирный двухзахватный съемник ЗУБР 43315-205, внешний диаметр 40 - 265 мм, внутренний диаметр 70 - - фото 2
Шарнирный двухзахватный съемник ЗУБР 43315-205, внешний диаметр 40 - 265 мм, внутренний диаметр 70 - - фото 3
Шарнирный двухзахватный съемник ЗУБР 43315-205, внешний диаметр 40 - 265 мм, внутренний диаметр 70 - - фото 4
Шарнирный двухзахватный съемник ЗУБР 43315-205, внешний диаметр 40 - 265 мм, внутренний диаметр 70 - - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
съемник
  • Шарнирный двухзахватный съемник ЗУБР 43315-205, внешний диаметр 40 - 265 мм, внутренний диаметр 70 - - фото 1
  • Шарнирный двухзахватный съемник ЗУБР 43315-205, внешний диаметр 40 - 265 мм, внутренний диаметр 70 - - фото 2
  • Шарнирный двухзахватный съемник ЗУБР 43315-205, внешний диаметр 40 - 265 мм, внутренний диаметр 70 - - фото 3
  • Шарнирный двухзахватный съемник ЗУБР 43315-205, внешний диаметр 40 - 265 мм, внутренний диаметр 70 - - фото 4
  • Шарнирный двухзахватный съемник ЗУБР 43315-205, внешний диаметр 40 - 265 мм, внутренний диаметр 70 - - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 210 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742037
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шарнирный двухзахватный съемник ЗУБР 43315-205, внешний диаметр 40 - 265 мм, внутренний диаметр 70 -
2 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Количество лап
2
Max глубина рабочего пространства, мм
205
Max ширина рабочего пространства, мм
230
Min ширина рабочего пространства, мм
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х10х5
Вес, кг.
2.68

Описание товара Шарнирный двухзахватный съемник ЗУБР 43315-205, внешний диаметр 40 - 265 мм, внутренний диаметр 70 -

Шарнирный съемник, 2-захватный, 205 мм, ЗУБР Профессионал 43315-205 выполнен из прочной инструментальной стали. Модель упрощает снятие внутренних и внешних подшипников. Благодаря дополнительной закалке рабочей части инструмента повышена прочность. Есть возможность работать с высокими нагрузками и большим количеством различных узлов.



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Отзывы о товаре Шарнирный двухзахватный съемник ЗУБР 43315-205, внешний диаметр 40 - 265 мм, внутренний диаметр 70 -




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Количество лап
2
Max глубина рабочего пространства, мм
205
Max ширина рабочего пространства, мм
230
Min ширина рабочего пространства, мм
0
Страна производитель
Китай
Описание
Шарнирный съемник, 2-захватный, 205 мм, ЗУБР Профессионал 43315-205 выполнен из прочной инструментальной стали. Модель упрощает снятие внутренних и внешних подшипников. Благодаря дополнительной закалке рабочей части инструмента повышена прочность. Есть возможность работать с высокими нагрузками и большим количеством различных узлов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шарнирный двухзахватный съемник ЗУБР 43315-205, внешний диаметр 40 - 265 мм, внутренний диаметр 70 - - стоимость товара 2210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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