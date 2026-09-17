Шарнирный трехзахватный съемник ЗУБР 43318-160, внешний диаметр 30 - 200 мм, внутренний диаметр 35 -
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
съемник
Привод
механический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб.
В наличии
Код товара: 742042
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 920 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Привод
механический
Количество лап
3
Max глубина рабочего пространства, мм
160
Max ширина рабочего пространства, мм
200
Min ширина рабочего пространства, мм
30
Тип бит
съемник
Размеры в упаковке, см
24х9х5
Вес, кг.
2.13
Описание товара Шарнирный трехзахватный съемник ЗУБР 43318-160, внешний диаметр 30 - 200 мм, внутренний диаметр 35 -
Шарнирный съемник, 3-захватный, 160 мм, ЗУБР Профессионал 43318-160 изготовлен из прочной инструментальной стали. Конструкция включает в себя надежный винт и три захвата. Рабочий диапазон составляет 35-200 мм. Дополнительная закалка металла повышает его прочность.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Привод
механический
Количество лап
3
Max глубина рабочего пространства, мм
160
Max ширина рабочего пространства, мм
200
Min ширина рабочего пространства, мм
30
Тип бит
съемник
Шарнирный съемник, 3-захватный, 160 мм, ЗУБР Профессионал 43318-160 изготовлен из прочной инструментальной стали. Конструкция включает в себя надежный винт и три захвата. Рабочий диапазон составляет 35-200 мм. Дополнительная закалка металла повышает его прочность.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Шарнирный трехзахватный съемник ЗУБР 43318-160, внешний диаметр 30 - 200 мм, внутренний диаметр 35 - - стоимость товара 1920 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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