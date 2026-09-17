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Шарнирный трехзахватный съемник ЗУБР 43318-110, внешний диаметр 25 - 160 мм, внутренний диаметр 45 - купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шарнирный трехзахватный съемник ЗУБР 43318-110, внешний диаметр 25 - 160 мм, внутренний диаметр 45 -

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Шарнирный трехзахватный съемник ЗУБР 43318-110, внешний диаметр 25 - 160 мм, внутренний диаметр 45 - - фото 1
Шарнирный трехзахватный съемник ЗУБР 43318-110, внешний диаметр 25 - 160 мм, внутренний диаметр 45 - - фото 2
Шарнирный трехзахватный съемник ЗУБР 43318-110, внешний диаметр 25 - 160 мм, внутренний диаметр 45 - - фото 3
Шарнирный трехзахватный съемник ЗУБР 43318-110, внешний диаметр 25 - 160 мм, внутренний диаметр 45 - - фото 4
Шарнирный трехзахватный съемник ЗУБР 43318-110, внешний диаметр 25 - 160 мм, внутренний диаметр 45 - - фото 5
Шарнирный трехзахватный съемник ЗУБР 43318-110, внешний диаметр 25 - 160 мм, внутренний диаметр 45 - - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
съемник
Привод
механический
  • Шарнирный трехзахватный съемник ЗУБР 43318-110, внешний диаметр 25 - 160 мм, внутренний диаметр 45 - - фото 1
  • Шарнирный трехзахватный съемник ЗУБР 43318-110, внешний диаметр 25 - 160 мм, внутренний диаметр 45 - - фото 2
  • Шарнирный трехзахватный съемник ЗУБР 43318-110, внешний диаметр 25 - 160 мм, внутренний диаметр 45 - - фото 3
  • Шарнирный трехзахватный съемник ЗУБР 43318-110, внешний диаметр 25 - 160 мм, внутренний диаметр 45 - - фото 4
  • Шарнирный трехзахватный съемник ЗУБР 43318-110, внешний диаметр 25 - 160 мм, внутренний диаметр 45 - - фото 5
  • Шарнирный трехзахватный съемник ЗУБР 43318-110, внешний диаметр 25 - 160 мм, внутренний диаметр 45 - - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742041
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шарнирный трехзахватный съемник ЗУБР 43318-110, внешний диаметр 25 - 160 мм, внутренний диаметр 45 -
1 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Привод
механический
Количество лап
3
Max глубина рабочего пространства, мм
110
Max ширина рабочего пространства, мм
160
Min ширина рабочего пространства, мм
25
Тип бит
съемник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х9х5
Вес, кг.
1.47

Описание товара Шарнирный трехзахватный съемник ЗУБР 43318-110, внешний диаметр 25 - 160 мм, внутренний диаметр 45 -

Захваты съемника выкованы из качественной инструментальной стали, что обеспечивает долгий срок службы при работе с высокими нагрузками. Позволяет работать с широким рядом узлов



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Отзывы о товаре Шарнирный трехзахватный съемник ЗУБР 43318-110, внешний диаметр 25 - 160 мм, внутренний диаметр 45 -




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Привод
механический
Количество лап
3
Max глубина рабочего пространства, мм
110
Max ширина рабочего пространства, мм
160
Min ширина рабочего пространства, мм
25
Тип бит
съемник
Страна производитель
Китай
Описание
Захваты съемника выкованы из качественной инструментальной стали, что обеспечивает долгий срок службы при работе с высокими нагрузками. Позволяет работать с широким рядом узлов


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шарнирный трехзахватный съемник ЗУБР 43318-110, внешний диаметр 25 - 160 мм, внутренний диаметр 45 - - купить по цене 1300 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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