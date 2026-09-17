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Молоток рихтовочный Sparta 108305, бойки 35 мм, комбинированная головка, деревянная ручка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Молоток рихтовочный Sparta 108305, бойки 35 мм, комбинированная головка, деревянная ручка

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Молоток рихтовочный Sparta 108305, бойки 35 мм, комбинированная головка, деревянная ручка - фото 1
Молоток рихтовочный Sparta 108305, бойки 35 мм, комбинированная головка, деревянная ручка - фото 2
Молоток рихтовочный Sparta 108305, бойки 35 мм, комбинированная головка, деревянная ручка - фото 3
Молоток рихтовочный Sparta 108305, бойки 35 мм, комбинированная головка, деревянная ручка - фото 4
Молоток рихтовочный Sparta 108305, бойки 35 мм, комбинированная головка, деревянная ручка - фото 5
Молоток рихтовочный Sparta 108305, бойки 35 мм, комбинированная головка, деревянная ручка - фото 6
Молоток рихтовочный Sparta 108305, бойки 35 мм, комбинированная головка, деревянная ручка - фото 7
Молоток рихтовочный Sparta 108305, бойки 35 мм, комбинированная головка, деревянная ручка - фото 8
Молоток рихтовочный Sparta 108305, бойки 35 мм, комбинированная головка, деревянная ручка - фото 9
Молоток рихтовочный Sparta 108305, бойки 35 мм, комбинированная головка, деревянная ручка - фото 10
Молоток рихтовочный Sparta 108305, бойки 35 мм, комбинированная головка, деревянная ручка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество бит, шт
1
Комплектация
молоток рихтовачный - 1 шт
  • Молоток рихтовочный Sparta 108305, бойки 35 мм, комбинированная головка, деревянная ручка - фото 1
  • Молоток рихтовочный Sparta 108305, бойки 35 мм, комбинированная головка, деревянная ручка - фото 2
  • Молоток рихтовочный Sparta 108305, бойки 35 мм, комбинированная головка, деревянная ручка - фото 3
  • Молоток рихтовочный Sparta 108305, бойки 35 мм, комбинированная головка, деревянная ручка - фото 4
  • Молоток рихтовочный Sparta 108305, бойки 35 мм, комбинированная головка, деревянная ручка - фото 5
  • Молоток рихтовочный Sparta 108305, бойки 35 мм, комбинированная головка, деревянная ручка - фото 6
  • Молоток рихтовочный Sparta 108305, бойки 35 мм, комбинированная головка, деревянная ручка - фото 7
  • Молоток рихтовочный Sparta 108305, бойки 35 мм, комбинированная головка, деревянная ручка - фото 8
  • Молоток рихтовочный Sparta 108305, бойки 35 мм, комбинированная головка, деревянная ручка - фото 9
  • Молоток рихтовочный Sparta 108305, бойки 35 мм, комбинированная головка, деревянная ручка - фото 10
  • Молоток рихтовочный Sparta 108305, бойки 35 мм, комбинированная головка, деревянная ручка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744722
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Молоток рихтовочный Sparta 108305, бойки 35 мм, комбинированная головка, деревянная ручка
390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Количество бит, шт
1
Комплектация
молоток рихтовачный - 1 шт
Тип бит
молоток рихтовочный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х9х4
Вес, г.
370

Описание товара Молоток рихтовочный Sparta 108305, бойки 35 мм, комбинированная головка, деревянная ручка

Рихтовочный молоток Sparta 108305 с бойками диаметром 35 мм, комбинированной головкой и деревянной ручкой, предназначен для выпрямления деформированного листового металла или более мягких материалов. Не повреждает поверхность при ударах. Будет полезен в слесарной мастерской, в гараже, а также дома или на даче.

Преимущества

  • Эффективная обработка различных материалов — бойки изготовлены из пластика разной твердости.
  • Надежность — бойки закреплены на головке при помощи резьбового соединения.
  • Прочная конструкция — деревянная рукоятка расклинена в головке и дополнительно зафиксирована эпоксидным клеем.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Молоток рихтовочный Sparta 108305, бойки 35 мм, комбинированная головка, деревянная ручка




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Характеристики
Бренд
Sparta
Количество бит, шт
1
Комплектация
молоток рихтовачный - 1 шт
Тип бит
молоток рихтовочный
Страна производитель
Китай
Описание

Рихтовочный молоток Sparta 108305 с бойками диаметром 35 мм, комбинированной головкой и деревянной ручкой, предназначен для выпрямления деформированного листового металла или более мягких материалов. Не повреждает поверхность при ударах. Будет полезен в слесарной мастерской, в гараже, а также дома или на даче.

Преимущества

  • Эффективная обработка различных материалов — бойки изготовлены из пластика разной твердости.
  • Надежность — бойки закреплены на головке при помощи резьбового соединения.
  • Прочная конструкция — деревянная рукоятка расклинена в головке и дополнительно зафиксирована эпоксидным клеем.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Молоток рихтовочный Sparta 108305, бойки 35 мм, комбинированная головка, деревянная ручка – стоимость товара 390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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