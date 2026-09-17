Мойка воздуха Ballu AW-350
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
традиционный
Назначение прибора
увлажнение
Установка
настольная
Цвет
белый, черный
Обслуживаемая площадь, м?
50
Источник питания
от сети
Продолжительность работы
14 ч
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 241 руб.
Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:
13 529 руб.
E-mail
Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
или получить скидку просто так
13 529 руб.
Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
или получить скидку просто так
В наличии
Код товара: 748887
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
14 241 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
традиционный
Назначение прибора
увлажнение
Установка
настольная
Цвет
белый, черный
Комлектация
серебряный стержень для обеззараживания воды; прорезиненные ножки
Индикация
отсутствия воды, уровня воды
Обслуживаемая площадь, м?
50
Фильтры
диски
Емкость резервуара для воды
5
Расход воды, мл/ч
350
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Функция ароматизации
нет
Регулировка направления увлажнения
нет
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
36
Продолжительность работы
14 ч
Габаритные размеры
296x320x290 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Мойка воздуха Ballu AW-350
Ballu AW-350 — увлажнитель воздуха мощностью 350 мл/ч и 5-литровым баком, который работает без долива воды до 14 часов. Верхний залив с поплавковым индикатором избавляет от переноски прибора к раковине. Просто наполняете отсек водой. Специальные моющие диски увлажняют без белого налета, а вентилятор прокачивает воздух через диски. Вращающиеся диски постоянно мокрые, пыль, аллергены и шерсть прилипают к влажной поверхности и остаются в воде.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: настольные, белые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 19 941 руб.4986 руб. в СплитОхладитель воздуха Ballu Cyclone BCOOL-30L CL
-
В наличииЦена 20 891 руб. 23 040 руб.5223 руб. в СплитОчиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-80
-
В наличииЦена 35 711 руб. 40 620 руб.8928 руб. в СплитОчиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый
-
В наличииЦена 35 711 руб. 40 620 руб.8928 руб. в СплитОчиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 белый
-
В наличииЦена 38 076 руб. 43 570 руб.9519 руб. в СплитОчиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H
-
В наличииЦена 38 076 руб. 43 570 руб.9519 руб. в СплитОчиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100WH
-
В наличииЦена 38 540 руб.9635 руб. в СплитВоздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0)
-
В наличииЦена 57 561 руб. 65 430 руб.14391 руб. в СплитОчиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SP
-
В наличииЦена 60 401 руб. 68 980 руб.15101 руб. в СплитОчиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SW
-
В наличииЦена 66 757 руб. 76 220 руб.16690 руб. в СплитОчиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SMAX
Бренд
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
традиционный
Назначение прибора
увлажнение
Установка
настольная
Цвет
белый, черный
Комлектация
серебряный стержень для обеззараживания воды; прорезиненные ножки
Индикация
отсутствия воды, уровня воды
Обслуживаемая площадь, м?
50
Фильтры
диски
Емкость резервуара для воды
5
Расход воды, мл/ч
350
Развернуть
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Функция ароматизации
нет
Регулировка направления увлажнения
нет
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
36
Продолжительность работы
14 ч
Габаритные размеры
296x320x290 мм
Страна производитель
Китай
Ballu AW-350 — увлажнитель воздуха мощностью 350 мл/ч и 5-литровым баком, который работает без долива воды до 14 часов. Верхний залив с поплавковым индикатором избавляет от переноски прибора к раковине. Просто наполняете отсек водой. Специальные моющие диски увлажняют без белого налета, а вентилятор прокачивает воздух через диски. Вращающиеся диски постоянно мокрые, пыль, аллергены и шерсть прилипают к влажной поверхности и остаются в воде.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: настольные, белые
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: настольные, белые
Мойка воздуха Ballu AW-350 - стоимость товара 14241 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мойка воздуха Ballu AW-350