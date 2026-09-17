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Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-7000 VEB532G7038KW PATRIOT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-7000 VEB532G7038KW PATRIOT

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Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-7000 VEB532G7038KW PATRIOT
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Нет
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
7000
Пропускная способность, Мб/с
56000
Тайминги
38-48-48-88
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
93 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748710
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Нет
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
7000
Пропускная способность, Мб/с
56000
CAS Latency (CL), тактов
38
Тайминги
38-48-48-88
Радиатор охлаждения
Нет
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х2
Вес, г.
150

Описание товара Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-7000 VEB532G7038KW PATRIOT

Оперативная память PATRIOT с типом DDR5 — производительное решение для быстрой и плавной работы системы. Комплект предлагает суммарный объём 32 ГБ, а объём одного модуля составляет 16 ГБ, что удобно для ресурсоёмких задач и активной многозадачности. Тактовая частота 7000 МГц и пропускная способность 56000 МБайт/с обеспечивают высокий темп обработки данных. Тайминги CL38 помогают поддерживать стабильную работу памяти при интенсивной нагрузке. Форм-фактор DIMM подходит для установки в настольный компьютер. Модель выполнена без подсветки — сдержанный вариант для тех, кто ценит функциональность без лишних визуальных эффектов. Напряжение питания составляет 1,45 В.

Отзывы о товаре Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-7000 VEB532G7038KW PATRIOT




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Нет
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
7000
Пропускная способность, Мб/с
56000
CAS Latency (CL), тактов
38
Тайминги
38-48-48-88
Развернуть
Радиатор охлаждения
Нет
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.45
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память PATRIOT с типом DDR5 — производительное решение для быстрой и плавной работы системы. Комплект предлагает суммарный объём 32 ГБ, а объём одного модуля составляет 16 ГБ, что удобно для ресурсоёмких задач и активной многозадачности. Тактовая частота 7000 МГц и пропускная способность 56000 МБайт/с обеспечивают высокий темп обработки данных. Тайминги CL38 помогают поддерживать стабильную работу памяти при интенсивной нагрузке. Форм-фактор DIMM подходит для установки в настольный компьютер. Модель выполнена без подсветки — сдержанный вариант для тех, кто ценит функциональность без лишних визуальных эффектов. Напряжение питания составляет 1,45 В.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-7000 VEB532G7038KW PATRIOT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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