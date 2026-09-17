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Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Нет
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
7000
Пропускная способность, Мб/с
56000
Тайминги
38-48-48-88
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
93 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748710
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Описание товара Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-7000 VEB532G7038KW PATRIOT
Оперативная память PATRIOT с типом DDR5 — производительное решение для быстрой и плавной работы системы. Комплект предлагает суммарный объём 32 ГБ, а объём одного модуля составляет 16 ГБ, что удобно для ресурсоёмких задач и активной многозадачности.
Тактовая частота 7000 МГц и пропускная способность 56000 МБайт/с обеспечивают высокий темп обработки данных. Тайминги CL38 помогают поддерживать стабильную работу памяти при интенсивной нагрузке. Форм-фактор DIMM подходит для установки в настольный компьютер. Модель выполнена без подсветки — сдержанный вариант для тех, кто ценит функциональность без лишних визуальных эффектов. Напряжение питания составляет 1,45 В.
Оперативная память PATRIOT с типом DDR5 — производительное решение для быстрой и плавной работы системы. Комплект предлагает суммарный объём 32 ГБ, а объём одного модуля составляет 16 ГБ, что удобно для ресурсоёмких задач и активной многозадачности.
Тактовая частота 7000 МГц и пропускная способность 56000 МБайт/с обеспечивают высокий темп обработки данных. Тайминги CL38 помогают поддерживать стабильную работу памяти при интенсивной нагрузке. Форм-фактор DIMM подходит для установки в настольный компьютер. Модель выполнена без подсветки — сдержанный вариант для тех, кто ценит функциональность без лишних визуальных эффектов. Напряжение питания составляет 1,45 В.
Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-7000 VEB532G7038KW PATRIOT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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