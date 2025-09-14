Оперативная память A-Data DDR5 DIMM 6400MHz CL32 - 32Gb Kit (2x16Gb) AX5U6400C3216G-DCLABK
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Характеристики
Описание товара Оперативная память A-Data DDR5 DIMM 6400MHz CL32 - 32Gb Kit (2x16Gb) AX5U6400C3216G-DCLABK
Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти DDR5 объемом 32 ГБ идеально подходит для современных игровых ПК и мощных рабочих станций, где важны и высокая пропускная способность, и достаточный объем для многозадачности. Он отлично справляется с играми в разрешении 1440p и 4K, обеспечивая высокую частоту кадров и минимизируя микрофризы, а также эффективно работает в профессиональных сценариях, таких как монтаж видео, 3D-рендеринг и работа с тяжелыми приложениями с десятками фоновых вкладок. Для офисных задач или базового домашнего ПК подобная скорость может быть избыточной, а вот для сборки новой производительной системы или апгрейда текущей конфигурации под платформы Intel Alder Lake, Raptor Lake или AMD Ryzen 7000 и новее это сбалансированный и мощный выбор.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память поколения DDR5, которая пришла на смену DDR4, предлагая более высокую стандартную пропускную способность, эффективность и увеличенную плотность чипов. Данный модуль выполнен в форм-факторе DIMM (Dual In-line Memory Module), что означает его предназначение исключительно для настольных компьютеров. Крайне важно помнить, что память DDR5 физически и электрически не совместима со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому ваша материнская плата должна быть разработана именно под этот новый стандарт.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ — этого объема с запасом хватит для самых требовательных игр и большинства профессиональных задач. Рабочая частота 6400 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с большими архивами и время рендеринга сложных сцен. Прирост производительности от такой частоты по сравнению со стандартными 4800-5200 МГц будет особенно заметен в процессорозависимых играх и приложениях, которые активно используют оперативную память.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модули имеют тайминги CL32, что для частоты 6400 МГц является сбалансированным показателем, обеспечивающим низкую задержку (латентность) и хорошую общую производительность. Для стабильной работы на таких скоростях используется повышенное, по сравнению со стандартным для DDR5, напряжение, которое автоматически задается при активации профиля XMP 3.0. Наличие этого профиля крайне важно: он позволяет получить заявленные частоту и тайминги простой активацией одной опции в BIOS/UEFI материнской платы, без сложных ручных настроек.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами Intel (сокеты LGA1700, LGA1851) и AMD (сокеты AM5), поддерживающими стандарт DDR5. Однако для выхода на заявленные 6400 МГц необходимо, чтобы эту частоту поддерживали как процессор (контроллер памяти), так и материнская плата. Перед покупкой рекомендуется проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, а также убедиться, что установлена свежая версия BIOS для обеспечения максимальной стабильности и совместимости.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое чипами памяти при работе на высоких частотах под нагрузкой. Это способствует долгосрочной стабильности и может открывать небольшой потенциал для дальнейшего разгона. Конструкция радиаторов достаточно компактна и с меньшей вероятностью создаст конфликт по высоте с крупными башенными кулерами процессора. Подсветка в данной модели не предусмотрена, что делает комплект отличным выбором для минималистичных или строгих системных сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового набора из двух идентичных модулей по 16 ГБ. Это ключевой момент для активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом, значительно повышая общую производительность системы. Для правильной установки планки следует размещать в соответствующих слотах на материнской плате, обычно помеченных одним цветом, следуя инструкции к плате. Для дальнейшего расширения до 64 ГБ рекомендуется приобрести идентичный комплект.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — это несовместимость с устаревшими платформами DDR4, поэтому убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5. Также имейте в виду, что на некоторых бюджетных материнских платах или с некоторыми процессорами может не гарантироваться стабильная работа на частоте 6400 МГц, система может запуститься на более низкой скорости. При выборе ориентируйтесь на свой процессор и чипсет, суммарный объем под ваши задачи и наличие профиля XMP для легкой настройки. Этот комплект — оптимальный выбор для геймера или энтузиаста, собирающего производительную систему на DDR5, кому не требуется RGB-подсветка, но важны высокая частота и надежность.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти DDR5 объемом 32 ГБ идеально подходит для современных игровых ПК и мощных рабочих станций, где важны и высокая пропускная способность, и достаточный объем для многозадачности. Он отлично справляется с играми в разрешении 1440p и 4K, обеспечивая высокую частоту кадров и минимизируя микрофризы, а также эффективно работает в профессиональных сценариях, таких как монтаж видео, 3D-рендеринг и работа с тяжелыми приложениями с десятками фоновых вкладок. Для офисных задач или базового домашнего ПК подобная скорость может быть избыточной, а вот для сборки новой производительной системы или апгрейда текущей конфигурации под платформы Intel Alder Lake, Raptor Lake или AMD Ryzen 7000 и новее это сбалансированный и мощный выбор.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память поколения DDR5, которая пришла на смену DDR4, предлагая более высокую стандартную пропускную способность, эффективность и увеличенную плотность чипов. Данный модуль выполнен в форм-факторе DIMM (Dual In-line Memory Module), что означает его предназначение исключительно для настольных компьютеров. Крайне важно помнить, что память DDR5 физически и электрически не совместима со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому ваша материнская плата должна быть разработана именно под этот новый стандарт.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ — этого объема с запасом хватит для самых требовательных игр и большинства профессиональных задач. Рабочая частота 6400 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с большими архивами и время рендеринга сложных сцен. Прирост производительности от такой частоты по сравнению со стандартными 4800-5200 МГц будет особенно заметен в процессорозависимых играх и приложениях, которые активно используют оперативную память.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модули имеют тайминги CL32, что для частоты 6400 МГц является сбалансированным показателем, обеспечивающим низкую задержку (латентность) и хорошую общую производительность. Для стабильной работы на таких скоростях используется повышенное, по сравнению со стандартным для DDR5, напряжение, которое автоматически задается при активации профиля XMP 3.0. Наличие этого профиля крайне важно: он позволяет получить заявленные частоту и тайминги простой активацией одной опции в BIOS/UEFI материнской платы, без сложных ручных настроек.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами Intel (сокеты LGA1700, LGA1851) и AMD (сокеты AM5), поддерживающими стандарт DDR5. Однако для выхода на заявленные 6400 МГц необходимо, чтобы эту частоту поддерживали как процессор (контроллер памяти), так и материнская плата. Перед покупкой рекомендуется проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, а также убедиться, что установлена свежая версия BIOS для обеспечения максимальной стабильности и совместимости.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое чипами памяти при работе на высоких частотах под нагрузкой. Это способствует долгосрочной стабильности и может открывать небольшой потенциал для дальнейшего разгона. Конструкция радиаторов достаточно компактна и с меньшей вероятностью создаст конфликт по высоте с крупными башенными кулерами процессора. Подсветка в данной модели не предусмотрена, что делает комплект отличным выбором для минималистичных или строгих системных сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового набора из двух идентичных модулей по 16 ГБ. Это ключевой момент для активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом, значительно повышая общую производительность системы. Для правильной установки планки следует размещать в соответствующих слотах на материнской плате, обычно помеченных одним цветом, следуя инструкции к плате. Для дальнейшего расширения до 64 ГБ рекомендуется приобрести идентичный комплект.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — это несовместимость с устаревшими платформами DDR4, поэтому убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5. Также имейте в виду, что на некоторых бюджетных материнских платах или с некоторыми процессорами может не гарантироваться стабильная работа на частоте 6400 МГц, система может запуститься на более низкой скорости. При выборе ориентируйтесь на свой процессор и чипсет, суммарный объем под ваши задачи и наличие профиля XMP для легкой настройки. Этот комплект — оптимальный выбор для геймера или энтузиаста, собирающего производительную систему на DDR5, кому не требуется RGB-подсветка, но важны высокая частота и надежность.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает, завелась без проблем с моим ryzen 9950x3d
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, память отличная! Завелась без проблем под AMD EXPO I. При первом включении может долго определяться (1-2 мин)
Достоинства:
Комментарий:
Всё нормально, при первом включении запустилась на 5200, после включения в биосе XMP профиля стабильно идёт на 6400. Гонится хорошо, выше 7000 на матери Асус B860-PLUS WIFI, буду подбирать устойчивые параметры таймингов.
Достоинства:
Комментарий:
Завелась сразу с параметрами в BIOS по умолчанию. AMD EXPO работает. Разгон держит хорошо, если в BIOS скорректировать тайминги.
Достоинства:
Комментарий:
На asrock b650 pro rs заработала на expo профиле без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Производство Тайвань. Все как надо. Память была упакована в дополнительную транспортировочную коробку, за что отдельное - спасибо.
Отзывы о товаре Оперативная память A-Data DDR5 DIMM 6400MHz CL32 - 32Gb Kit (2x16Gb) AX5U6400C3216G-DCLABK
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает, завелась без проблем с моим ryzen 9950x3d
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, память отличная! Завелась без проблем под AMD EXPO I. При первом включении может долго определяться (1-2 мин)
Достоинства:
Комментарий:
Всё нормально, при первом включении запустилась на 5200, после включения в биосе XMP профиля стабильно идёт на 6400. Гонится хорошо, выше 7000 на матери Асус B860-PLUS WIFI, буду подбирать устойчивые параметры таймингов.
Достоинства:
Комментарий:
Завелась сразу с параметрами в BIOS по умолчанию. AMD EXPO работает. Разгон держит хорошо, если в BIOS скорректировать тайминги.
Достоинства:
Комментарий:
На asrock b650 pro rs заработала на expo профиле без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Производство Тайвань. Все как надо. Память была упакована в дополнительную транспортировочную коробку, за что отдельное - спасибо.