Модуль памяти DIMM 48GB (24GBх2) DDR5-6000 VEU548G6028K PATRIOT
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Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
24
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
Тайминги
28-40-40-100
Радиатор охлаждения
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748706
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
24
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
48
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
28
Тайминги
28-40-40-100
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х4
Вес, г.
100
Описание товара Модуль памяти DIMM 48GB (24GBх2) DDR5-6000 VEU548G6028K PATRIOT
Оперативная память Patriot DDR5 — производительный комплект объёмом 48 ГБ, состоящий из модулей по 24 ГБ. Тактовая частота 6000 МГц и пропускная способность 48 000 МБ/с обеспечивают быстрый обмен данными, а низкая задержка CAS Latency CL28 помогает оперативно обрабатывать задачи. Форм-фактор DIMM подходит для установки в совместимые настольные системы. Напряжение питания 1,4 В обеспечивает работу модулей на заявленных параметрах, а встроенный радиатор охлаждения способствует стабильности при активной нагрузке. Отличный вариант для тех, кому нужен большой объём памяти и высокая скорость DDR5 в одном комплекте.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
24
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
48
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
28
Тайминги
28-40-40-100
Радиатор охлаждения
Да
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Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.4
Страна производитель
Китай
Оперативная память Patriot DDR5 — производительный комплект объёмом 48 ГБ, состоящий из модулей по 24 ГБ. Тактовая частота 6000 МГц и пропускная способность 48 000 МБ/с обеспечивают быстрый обмен данными, а низкая задержка CAS Latency CL28 помогает оперативно обрабатывать задачи. Форм-фактор DIMM подходит для установки в совместимые настольные системы. Напряжение питания 1,4 В обеспечивает работу модулей на заявленных параметрах, а встроенный радиатор охлаждения способствует стабильности при активной нагрузке. Отличный вариант для тех, кому нужен большой объём памяти и высокая скорость DDR5 в одном комплекте.
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Модуль памяти DIMM 48GB (24GBх2) DDR5-6000 VEU548G6028K PATRIOT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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