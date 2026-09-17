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Характеристики
Линейка
Blackview TAB20 WIFI
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
10.1
Разрешение экрана
1280x800
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T310
Количество ядер процессора
4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748158
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планшет, зарядное устройство, кабель USB Type-C, инструкция, упаковка
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
10.1
Разрешение экрана
1280x800
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T310
Частота процессора, МГц
2
Количество ядер процессора
4
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
64 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
Система навигации
ГЛОНАСС, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
6600
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
241.5x160x9.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х5
Вес, кг.
1.15
Описание товара Планшет TAB20 WIFI 4/64GB BLUE BLACKVIEW
Планшеты похожи на привычные любому человеку смартфоны. Тот же тип корпуса, тот же тип управления (сенсорный). Глобальное отличие планшетных компьютеров от смартфонов увеличенный экран. настоящее время распространены планшеты дисплеем, размер диагонали которых предоставляют пользователям максимально комфортные условия при просмотре фильмов видео, также играх. Планшет оснащён разъёмом USB Type-C 2.0 для зарядки и передачи данных, а также поддерживает функцию OTG для подключения периферийных устройств.
Для удобства работы предусмотрены два динамика, биометрическая идентификация по лицу и встроенные датчики освещённости, приближения и акселерометр.
планшет, зарядное устройство, кабель USB Type-C, инструкция, упаковка
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
10.1
Разрешение экрана
1280x800
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T310
Развернуть
Частота процессора, МГц
2
Количество ядер процессора
4
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
64 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
Система навигации
ГЛОНАСС, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
6600
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
241.5x160x9.4
Страна производитель
Китай
Описание
Планшеты похожи на привычные любому человеку смартфоны. Тот же тип корпуса, тот же тип управления (сенсорный). Глобальное отличие планшетных компьютеров от смартфонов увеличенный экран. настоящее время распространены планшеты дисплеем, размер диагонали которых предоставляют пользователям максимально комфортные условия при просмотре фильмов видео, также играх. Планшет оснащён разъёмом USB Type-C 2.0 для зарядки и передачи данных, а также поддерживает функцию OTG для подключения периферийных устройств.
Для удобства работы предусмотрены два динамика, биометрическая идентификация по лицу и встроенные датчики освещённости, приближения и акселерометр.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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