Планшет Digma G8 3/32Gb 8" (DA6B8P02) темно-серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Digma G8 3/32Gb 8" (DA6B8P02) темно-серый
Планшет Digma – это стильное и функциональное устройство, созданное для активного образа жизни. Оснащенный 8-дюймовым экраном с разрешением 1280x800 пикселей, он обеспечивает яркое и чёткое изображение для комфортного просмотра контента. Встроенная память объёмом 32 Гб позволяет хранить множество приложений, фотографий и документов. Планшет работает на мощном процессоре с частотой 1,6 ГГц, обеспечивая быструю и плавную работу приложений. Ёмкость аккумулятора составляет 4000 мА·ч, что позволяет использовать устройство в течение длительного времени без подзарядки. Планшет оснащён аккумулятором типа Li-Ion и поддерживает зарядку через современный и удобный разъём USB Type-C. Для удобной навигации предусмотрены системы GPS и ГЛОНАСС, что делает планшет надёжным помощником в пути. Подключение к интернету осуществляется через Wi-Fi стандартов 802.11 b/g/n, что обеспечивает стабильный и быстрый доступ к сети. Корпус устройства выполнен из качественного пластика в элегантном сером цвете, что придаёт ему современный и стильный вид. Планшет Digma – это идеальный выбор для тех, кто ценит практичность и стиль в одном устройстве.
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Теги товара: для студента, На Android, для школы и школьника, Игровые
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Теги товара: для студента, На Android, для школы и школьника, Игровые
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