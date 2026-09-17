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Дождеватель осцилирующий PALISAD 65792, 17 форсунок, LUXE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дождеватель осцилирующий PALISAD 65792, 17 форсунок, LUXE

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Дождеватель осцилирующий PALISAD 65792, 17 форсунок, LUXE - фото 1
Дождеватель осцилирующий PALISAD 65792, 17 форсунок, LUXE - фото 2
Дождеватель осцилирующий PALISAD 65792, 17 форсунок, LUXE - фото 3
Дождеватель осцилирующий PALISAD 65792, 17 форсунок, LUXE - фото 4
Дождеватель осцилирующий PALISAD 65792, 17 форсунок, LUXE - фото 5
Дождеватель осцилирующий PALISAD 65792, 17 форсунок, LUXE - фото 6
Дождеватель осцилирующий PALISAD 65792, 17 форсунок, LUXE - фото 7
Дождеватель осцилирующий PALISAD 65792, 17 форсунок, LUXE - фото 8
Дождеватель осцилирующий PALISAD 65792, 17 форсунок, LUXE - фото 9
Дождеватель осцилирующий PALISAD 65792, 17 форсунок, LUXE - фото 10
Дождеватель осцилирующий PALISAD 65792, 17 форсунок, LUXE - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Вид дождевателя
осцилирующий
Дальность полива
19
Количество режимов полива
3
Количество сопел
17
Площадь полива
342
  • Дождеватель осцилирующий PALISAD 65792, 17 форсунок, LUXE - фото 1
  • Дождеватель осцилирующий PALISAD 65792, 17 форсунок, LUXE - фото 2
  • Дождеватель осцилирующий PALISAD 65792, 17 форсунок, LUXE - фото 3
  • Дождеватель осцилирующий PALISAD 65792, 17 форсунок, LUXE - фото 4
  • Дождеватель осцилирующий PALISAD 65792, 17 форсунок, LUXE - фото 5
  • Дождеватель осцилирующий PALISAD 65792, 17 форсунок, LUXE - фото 6
  • Дождеватель осцилирующий PALISAD 65792, 17 форсунок, LUXE - фото 7
  • Дождеватель осцилирующий PALISAD 65792, 17 форсунок, LUXE - фото 8
  • Дождеватель осцилирующий PALISAD 65792, 17 форсунок, LUXE - фото 9
  • Дождеватель осцилирующий PALISAD 65792, 17 форсунок, LUXE - фото 10
  • Дождеватель осцилирующий PALISAD 65792, 17 форсунок, LUXE - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745289
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дождеватель осцилирующий PALISAD 65792, 17 форсунок, LUXE
1 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
дождеватель
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Вид дождевателя
осцилирующий
Дальность полива
19
Количество режимов полива
3
Количество сопел
17
Площадь полива
342
Форма участка полива
прямоугольник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х15х12
Вес, г.
350

Описание товара Дождеватель осцилирующий PALISAD 65792, 17 форсунок, LUXE

Осциллирующий дождеватель Palisad Luxe 65792 с 17 форсунками предназначен для стационарного орошения прямоугольных участков площадью до 342 кв. м. Угол орошения регулируется, поэтому можно выбрать режим правого, левого либо центрального полива. Есть возможность установки дальности разбрызгивания до 19 м. Распылитель используется для ухода за растительностью на загородном участке и прочих озелененных территориях.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — напорная рампа изготовлена из алюминия.
  • Широкое основание — разбрызгиватель можно установить на неровную поверхность.
  • Защита от засорения — встроенный металлический фильтр предотвращает попадание посторонних частиц в рампу и форсунки.
  • Простой уход — загрязненные форсунки можно прочистить специальной иглой.
  • Продуманная конструкция — игла для прочистки форсунок не потеряется, т. к. вмонтирована в сливную пробку.
  • Легкое удаление остатков воды из напорной рампы — производитель предусмотрел сливную пробку.
  • Быстрое подключение — дождеватель имеет универсальный штуцер, совместимый с коннекторами всех поливочных систем Palisad и Palisad Luxe.

Отзывы о товаре Дождеватель осцилирующий PALISAD 65792, 17 форсунок, LUXE




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
дождеватель
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Вид дождевателя
осцилирующий
Дальность полива
19
Количество режимов полива
3
Количество сопел
17
Площадь полива
342
Форма участка полива
прямоугольник
Страна производитель
Китай
Описание

Осциллирующий дождеватель Palisad Luxe 65792 с 17 форсунками предназначен для стационарного орошения прямоугольных участков площадью до 342 кв. м. Угол орошения регулируется, поэтому можно выбрать режим правого, левого либо центрального полива. Есть возможность установки дальности разбрызгивания до 19 м. Распылитель используется для ухода за растительностью на загородном участке и прочих озелененных территориях.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — напорная рампа изготовлена из алюминия.
  • Широкое основание — разбрызгиватель можно установить на неровную поверхность.
  • Защита от засорения — встроенный металлический фильтр предотвращает попадание посторонних частиц в рампу и форсунки.
  • Простой уход — загрязненные форсунки можно прочистить специальной иглой.
  • Продуманная конструкция — игла для прочистки форсунок не потеряется, т. к. вмонтирована в сливную пробку.
  • Легкое удаление остатков воды из напорной рампы — производитель предусмотрел сливную пробку.
  • Быстрое подключение — дождеватель имеет универсальный штуцер, совместимый с коннекторами всех поливочных систем Palisad и Palisad Luxe.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дождеватель осцилирующий PALISAD 65792, 17 форсунок, LUXE - купить по цене 1260 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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