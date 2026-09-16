Распылитель веерный GRINDA RO-16m, 16 форсунок, на подставке, ударопрочный пластик, PROLine (429349)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
веерный
Дальность полива
7.6
Количество сопел
16
Площадь полива
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб.
В наличии
Код товара: 696983
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 260 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
веерный
Дальность полива
7.6
Количество сопел
16
Площадь полива
0
Форма участка полива
сектор
Ширина, см
15
Высота, см
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х10
Вес, г.
678
Описание товара Распылитель веерный GRINDA RO-16m, 16 форсунок, на подставке, ударопрочный пластик, PROLine (429349)
Веерный распылитель на подставке GRINDA PROLine RO-16m 16 форсунок 429349 используется для полива газона и растений на участке. Надежно устанавливается на неровных поверхностях благодаря круглой подставке с металлическим основанием. Предусмотрена возможность настройки режима и ширины распыления для эффективного полива участка. Шестнадцать форсунок обеспечивают равномерный полив без образования луж.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
веерный
Дальность полива
7.6
Количество сопел
16
Площадь полива
0
Форма участка полива
сектор
Ширина, см
15
Высота, см
25
Страна производитель
Китай
Веерный распылитель на подставке GRINDA PROLine RO-16m 16 форсунок 429349 используется для полива газона и растений на участке. Надежно устанавливается на неровных поверхностях благодаря круглой подставке с металлическим основанием. Предусмотрена возможность настройки режима и ширины распыления для эффективного полива участка. Шестнадцать форсунок обеспечивают равномерный полив без образования луж.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Распылитель веерный GRINDA RO-16m, 16 форсунок, на подставке, ударопрочный пластик, PROLine (429349) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1260 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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