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Пистолет поливочный GRINDA XM-7, 7 режимов, металлический с TPR, PROLine (429150) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пистолет поливочный GRINDA XM-7, 7 режимов, металлический с TPR, PROLine (429150)

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Пистолет поливочный GRINDA XM-7, 7 режимов, металлический с TPR, PROLine (429150)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696955
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пистолет поливочный GRINDA XM-7, 7 режимов, металлический с TPR, PROLine (429150)
1 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
7
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Ширина, см
7
Высота, см
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х12х6
Вес, г.
310

Описание товара Пистолет поливочный GRINDA XM-7, 7 режимов, металлический с TPR, PROLine (429150)

Металлический поливочный пистолет с TPR-покрытием GRINDA PROLine XM-7 7 режимов 429150 применяется для садово-огородных работ. Оснащен плавной регулировкой распыления в 7 режимах от сильной струи до мелкодисперсного тумана для эффективного полива участка. Эргономичная металлическая рукоятка снижает усталость в руке при длительной работе, а мягкое прорезиненное покрытие способствует комфортному удержанию пистолета.

Отзывы о товаре Пистолет поливочный GRINDA XM-7, 7 режимов, металлический с TPR, PROLine (429150)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
7
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Ширина, см
7
Высота, см
7
Страна производитель
Китай
Описание
Металлический поливочный пистолет с TPR-покрытием GRINDA PROLine XM-7 7 режимов 429150 применяется для садово-огородных работ. Оснащен плавной регулировкой распыления в 7 режимах от сильной струи до мелкодисперсного тумана для эффективного полива участка. Эргономичная металлическая рукоятка снижает усталость в руке при длительной работе, а мягкое прорезиненное покрытие способствует комфортному удержанию пистолета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет поливочный GRINDA XM-7, 7 режимов, металлический с TPR, PROLine (429150) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1240 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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