Пистолет поливочный GRINDA XM-7, 7 режимов, металлический с TPR, PROLine (429150)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб.
В наличии
Код товара: 696955
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1 240 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
7
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Ширина, см
7
Высота, см
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х12х6
Вес, г.
310
Описание товара Пистолет поливочный GRINDA XM-7, 7 режимов, металлический с TPR, PROLine (429150)
Металлический поливочный пистолет с TPR-покрытием GRINDA PROLine XM-7 7 режимов 429150 применяется для садово-огородных работ. Оснащен плавной регулировкой распыления в 7 режимах от сильной струи до мелкодисперсного тумана для эффективного полива участка. Эргономичная металлическая рукоятка снижает усталость в руке при длительной работе, а мягкое прорезиненное покрытие способствует комфортному удержанию пистолета.
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Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
7
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Ширина, см
7
Высота, см
7
Страна производитель
Китай
Металлический поливочный пистолет с TPR-покрытием GRINDA PROLine XM-7 7 режимов 429150 применяется для садово-огородных работ. Оснащен плавной регулировкой распыления в 7 режимах от сильной струи до мелкодисперсного тумана для эффективного полива участка. Эргономичная металлическая рукоятка снижает усталость в руке при длительной работе, а мягкое прорезиненное покрытие способствует комфортному удержанию пистолета.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Пистолет поливочный GRINDA XM-7, 7 режимов, металлический с TPR, PROLine (429150) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1240 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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