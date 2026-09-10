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Соединитель для 4-х каналов Gardena Pro 2750-20 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соединитель для 4-х каналов Gardena Pro 2750-20

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Соединитель для 4-х каналов Gardena Pro 2750-20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соединители и фитинги для систем полива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 344296
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Характеристики

Бренд
Gardena
Тип товара
Соединители и фитинги для систем полива
Диаметр подключения
1 дюйм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
150

Описание товара Соединитель для 4-х каналов Gardena Pro 2750-20

Крестовина PRO Gardena 02750-20.000.00 предназначена для одновременного соединения четырех линий. Помогает экономить свободное место. Легко присоединяется с помощью внутренней резьбы 3х1" и наружной 1х1" без использования дополнительного инструмента.



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Отзывы о товаре Соединитель для 4-х каналов Gardena Pro 2750-20




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Характеристики
Бренд
Gardena
Тип товара
Соединители и фитинги для систем полива
Диаметр подключения
1 дюйм
Страна производитель
Китай
Описание
Крестовина PRO Gardena 02750-20.000.00 предназначена для одновременного соединения четырех линий. Помогает экономить свободное место. Легко присоединяется с помощью внутренней резьбы 3х1" и наружной 1х1" без использования дополнительного инструмента.


Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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