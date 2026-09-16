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Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405)

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Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - фото 1
Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - фото 2
Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - фото 3
Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - фото 4
Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - фото 5
Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - фото 6
Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - фото 7
Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - фото 8
Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - фото 9
Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - фото 10
Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - фото 11
Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - фото 12
Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - фото 13
Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - фото 14
Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - фото 15
Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - фото 16
Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - фото 17
Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - фото 18
Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Катушки/тележки
Дальность полива
45
  • Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - фото 1
  • Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - фото 2
  • Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - фото 3
  • Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - фото 4
  • Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - фото 5
  • Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - фото 6
  • Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - фото 7
  • Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - фото 8
  • Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - фото 9
  • Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - фото 10
  • Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - фото 11
  • Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - фото 12
  • Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - фото 13
  • Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - фото 14
  • Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - фото 15
  • Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - фото 16
  • Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - фото 17
  • Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - фото 18
  • Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697655
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405)
1 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Катушки/тележки
Дальность полива
45
Форма участка полива
произвольная
Ширина, см
10
Высота, см
31
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х10
Вес, кг.
1.61

Описание товара Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405)

Катушки для шлангов GRINDA предназначены для удобства хранения и транспортировки поливочных шлангов. Специально разработанные системы соединения и направляющих предохраняют шланг от перегибов и перекручивания, продлевая тем самым срок его службы и сохраняя первоначальные свойства. Так же сделают процесс поливки более быстрым и удобным.

Отзывы о товаре Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Катушки/тележки
Дальность полива
45
Форма участка полива
произвольная
Ширина, см
10
Высота, см
31
Страна производитель
Китай
Описание
Катушки для шлангов GRINDA предназначены для удобства хранения и транспортировки поливочных шлангов. Специально разработанные системы соединения и направляющих предохраняют шланг от перегибов и перекручивания, продлевая тем самым срок его службы и сохраняя первоначальные свойства. Так же сделают процесс поливки более быстрым и удобным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1460 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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