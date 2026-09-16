Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405)
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Характеристики
Тип товара
Катушки/тележки
Дальность полива
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб.
В наличии
Код товара: 697655
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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1 460 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Катушки/тележки
Дальность полива
45
Форма участка полива
произвольная
Ширина, см
10
Высота, см
31
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х10
Вес, кг.
1.61
Описание товара Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405)
Катушки для шлангов GRINDA предназначены для удобства хранения и транспортировки поливочных шлангов. Специально разработанные системы соединения и направляющих предохраняют шланг от перегибов и перекручивания, продлевая тем самым срок его службы и сохраняя первоначальные свойства. Так же сделают процесс поливки более быстрым и удобным.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
Катушки/тележки
Дальность полива
45
Форма участка полива
произвольная
Ширина, см
10
Высота, см
31
Страна производитель
Китай
Катушки для шлангов GRINDA предназначены для удобства хранения и транспортировки поливочных шлангов. Специально разработанные системы соединения и направляющих предохраняют шланг от перегибов и перекручивания, продлевая тем самым срок его службы и сохраняя первоначальные свойства. Так же сделают процесс поливки более быстрым и удобным.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1460 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Катушка для шланга GRINDA для шлангов 45 м x 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (8-428405)