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Шланг поливочный PALISAD 67464, 4-слойн. армированный "Professional", 3/4" 15 метров, LUXE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг поливочный PALISAD 67464, 4-слойн. армированный "Professional", 3/4" 15 метров, LUXE

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Шланг поливочный PALISAD 67464, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 15 метров, LUXE - фото 1
Шланг поливочный PALISAD 67464, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 15 метров, LUXE - фото 2
Шланг поливочный PALISAD 67464, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 15 метров, LUXE - фото 3
Шланг поливочный PALISAD 67464, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 15 метров, LUXE - фото 4
Шланг поливочный PALISAD 67464, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 15 метров, LUXE - фото 5
Шланг поливочный PALISAD 67464, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 15 метров, LUXE - фото 6
Шланг поливочный PALISAD 67464, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 15 метров, LUXE - фото 7
Шланг поливочный PALISAD 67464, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 15 метров, LUXE - фото 8
Шланг поливочный PALISAD 67464, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 15 метров, LUXE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
резина
Длина, м
15
  • Шланг поливочный PALISAD 67464, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 15 метров, LUXE - фото 1
  • Шланг поливочный PALISAD 67464, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 15 метров, LUXE - фото 2
  • Шланг поливочный PALISAD 67464, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 15 метров, LUXE - фото 3
  • Шланг поливочный PALISAD 67464, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 15 метров, LUXE - фото 4
  • Шланг поливочный PALISAD 67464, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 15 метров, LUXE - фото 5
  • Шланг поливочный PALISAD 67464, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 15 метров, LUXE - фото 6
  • Шланг поливочный PALISAD 67464, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 15 метров, LUXE - фото 7
  • Шланг поливочный PALISAD 67464, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 15 метров, LUXE - фото 8
  • Шланг поливочный PALISAD 67464, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 15 метров, LUXE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745165
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шланг поливочный PALISAD 67464, 4-слойн. армированный "Professional", 3/4" 15 метров, LUXE
1 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
15
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
19
Давление, Бар
25
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
35
Высота, см
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х35х14
Вес, кг.
3.08

Описание товара Шланг поливочный PALISAD 67464, 4-слойн. армированный "Professional", 3/4" 15 метров, LUXE

Поливочный набор Palisad с резиновым шлангом длиной 15 м — практичное решение для регулярного ухода за участком. Диаметр подключения 3/4 дюйма обеспечивает совместимость с соответствующим подключением, а рабочее давление до 25 бар позволяет использовать шланг для различных задач полива. Набор весит 3,9 кг, его габариты — 35?14 см. Удобный формат и достаточная длина шланга помогают организовать полив без лишних перемещений оборудования.

Отзывы о товаре Шланг поливочный PALISAD 67464, 4-слойн. армированный "Professional", 3/4" 15 метров, LUXE




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
15
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
19
Давление, Бар
25
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
35
Развернуть
Высота, см
14
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный набор Palisad с резиновым шлангом длиной 15 м — практичное решение для регулярного ухода за участком. Диаметр подключения 3/4 дюйма обеспечивает совместимость с соответствующим подключением, а рабочее давление до 25 бар позволяет использовать шланг для различных задач полива. Набор весит 3,9 кг, его габариты — 35?14 см. Удобный формат и достаточная длина шланга помогают организовать полив без лишних перемещений оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный PALISAD 67464, 4-слойн. армированный "Professional", 3/4" 15 метров, LUXE - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1420 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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