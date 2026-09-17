Дождеватель осцилирующий PALISAD 65794, 19 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE
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Характеристики
Описание товара Дождеватель осцилирующий PALISAD 65794, 19 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE
Осциллирующий дождеватель Palisad Luxe 65794 с 19 форсунками имеет возможность регулировки зоны полива и предназначен для стационарного орошения участков прямоугольной формы площадью до 290 кв. м. Угол орошения регулируется, поэтому можно выбрать режим правого, левого либо центрального полива. Есть возможность установки дальности разбрызгивания до 19 м. Распылитель используется для ухода за растительностью на загородном участке и прочих озелененных территориях.
Преимущества
- Прочность и долговечность — напорная рампа изготовлена из ABS-пластика.
- Широкое основание — разбрызгиватель можно установить на неровную поверхность.
- Защита от засорения — встроенный металлический фильтр предотвращает попадание посторонних частиц в рампу и форсунки.
- Простой уход — загрязненные форсунки можно прочистить специальной иглой.
- Продуманная конструкция — игла для прочистки форсунок не потеряется, т. к. вмонтирована в сливную пробку.
- Легкое удаление остатков воды из напорной рампы — производитель предусмотрел сливную пробку.
- Быстрое подключение — дождеватель имеет универсальный штуцер, совместимый с коннекторами всех поливочных систем Palisad и Palisad Luxe.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Осциллирующий дождеватель Palisad Luxe 65794 с 19 форсунками имеет возможность регулировки зоны полива и предназначен для стационарного орошения участков прямоугольной формы площадью до 290 кв. м. Угол орошения регулируется, поэтому можно выбрать режим правого, левого либо центрального полива. Есть возможность установки дальности разбрызгивания до 19 м. Распылитель используется для ухода за растительностью на загородном участке и прочих озелененных территориях.
Преимущества
- Прочность и долговечность — напорная рампа изготовлена из ABS-пластика.
- Широкое основание — разбрызгиватель можно установить на неровную поверхность.
- Защита от засорения — встроенный металлический фильтр предотвращает попадание посторонних частиц в рампу и форсунки.
- Простой уход — загрязненные форсунки можно прочистить специальной иглой.
- Продуманная конструкция — игла для прочистки форсунок не потеряется, т. к. вмонтирована в сливную пробку.
- Легкое удаление остатков воды из напорной рампы — производитель предусмотрел сливную пробку.
- Быстрое подключение — дождеватель имеет универсальный штуцер, совместимый с коннекторами всех поливочных систем Palisad и Palisad Luxe.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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