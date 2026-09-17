Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67447, 1/2", 25 м
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
пластик
Длина, м
25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб.
В наличии
Код товара: 745161
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Загружаем...
1 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
25
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
12.5
Давление, Бар
25
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
27
Высота, см
17
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х17
Вес, кг.
3.59
Описание товара Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67447, 1/2", 25 м
Поливочный набор Palisad — практичное решение для подачи воды из ёмкости или водопровода. Шланг выполнен из пластика, а диаметр подключения 1/2 дюйма подходит для соответствующего подключения. Компактные размеры 27?17 см и вес 2,88 кг позволяют удобно разместить и хранить набор, не занимая много места.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
25
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
12.5
Давление, Бар
25
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
27
Развернуть
Высота, см
17
Страна производитель
Китай
Поливочный набор Palisad — практичное решение для подачи воды из ёмкости или водопровода. Шланг выполнен из пластика, а диаметр подключения 1/2 дюйма подходит для соответствующего подключения. Компактные размеры 27?17 см и вес 2,88 кг позволяют удобно разместить и хранить набор, не занимая много места.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67447, 1/2", 25 м - стоимость товара 1360 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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