Top.Mail.Ru
Шланг для капельного полива растений PALISAD 674975, 1/2", 15 м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шланг для капельного полива растений PALISAD 674975, 1/2", 15 м

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шланг для капельного полива растений PALISAD 674975, 1/2&quot;, 15 м - фото 1
Шланг для капельного полива растений PALISAD 674975, 1/2&quot;, 15 м - фото 2
Шланг для капельного полива растений PALISAD 674975, 1/2&quot;, 15 м - фото 3
Шланг для капельного полива растений PALISAD 674975, 1/2&quot;, 15 м - фото 4
Шланг для капельного полива растений PALISAD 674975, 1/2&quot;, 15 м - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
резина
Длина, м
15
  • Шланг для капельного полива растений PALISAD 674975, 1/2&quot;, 15 м - фото 1
  • Шланг для капельного полива растений PALISAD 674975, 1/2&quot;, 15 м - фото 2
  • Шланг для капельного полива растений PALISAD 674975, 1/2&quot;, 15 м - фото 3
  • Шланг для капельного полива растений PALISAD 674975, 1/2&quot;, 15 м - фото 4
  • Шланг для капельного полива растений PALISAD 674975, 1/2&quot;, 15 м - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745172
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шланг для капельного полива растений PALISAD 674975, 1/2", 15 м
1 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
шланг
Материал
резина
Длина, м
15
Диаметр шланга
1/2"
Давление, Бар
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х26х9
Вес, кг.
1.08

Описание товара Шланг для капельного полива растений PALISAD 674975, 1/2", 15 м

Шланг Palisad 674975 диаметром 1/2" и длиной 15 м используется для капельного полива растений в системах с низким давлением. Микропористая структура позволяет снизить расход воды. При необходимости шланг может быть «утоплен» в грунт во время установки.

Преимущества

  • Экологичность — изделие выполнено из качественных материалов, не содержащих вредных примесей.
  • Надежность — шланг изготовлен из микропористой резины, устойчивой к УФ-лучам и другим негативным воздействиям окружающей среды.
  • Долговечность — штуцер изготовлен из высококачественного ударопрочного пластика, обжимные муфты из латунного сплава устойчивы к коррозии.
  • Равномерный полив участка — оптимально подобранная геометрия шланга позволяет поддерживать необходимое внутреннее давление.
  • Гибкость — изделие отлично держит форму и не теряет своих свойств со временем.
  • Универсальность — шланг совместим с любыми поливочными системами Palisad.

Отзывы о товаре Шланг для капельного полива растений PALISAD 674975, 1/2", 15 м




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
шланг
Материал
резина
Длина, м
15
Диаметр шланга
1/2"
Давление, Бар
5
Страна производитель
Китай
Описание

Шланг Palisad 674975 диаметром 1/2" и длиной 15 м используется для капельного полива растений в системах с низким давлением. Микропористая структура позволяет снизить расход воды. При необходимости шланг может быть «утоплен» в грунт во время установки.

Преимущества

  • Экологичность — изделие выполнено из качественных материалов, не содержащих вредных примесей.
  • Надежность — шланг изготовлен из микропористой резины, устойчивой к УФ-лучам и другим негативным воздействиям окружающей среды.
  • Долговечность — штуцер изготовлен из высококачественного ударопрочного пластика, обжимные муфты из латунного сплава устойчивы к коррозии.
  • Равномерный полив участка — оптимально подобранная геометрия шланга позволяет поддерживать необходимое внутреннее давление.
  • Гибкость — изделие отлично держит форму и не теряет своих свойств со временем.
  • Универсальность — шланг совместим с любыми поливочными системами Palisad.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг для капельного полива растений PALISAD 674975, 1/2", 15 м - стоимость товара 1320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...