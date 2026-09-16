Набор поливочный GRINDA PS-15, удлиняющийся шланг 5 - 15 м, пистолет поливочный, коннекторы (428496-15)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Дальность полива
15
Количество режимов полива
7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб.
В наличии
Код товара: 697640
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 350 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Дальность полива
15
Количество режимов полива
7
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Ширина, см
12
Высота, см
31.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х12х12
Вес, г.
630
Описание товара Набор поливочный GRINDA PS-15, удлиняющийся шланг 5 - 15 м, пистолет поливочный, коннекторы (428496-15)
Высококачественные профессиональные шланги GRINDA PRO-LINE устойчивы к перегибам, защищены от ультрафиолетовых лучей и имеют высочайшую стойкость к разрывам. Не содержат вредных для окружающей среды тяжёлых металлов. Служат надёжно и максимально долго.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Дальность полива
15
Количество режимов полива
7
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Ширина, см
12
Высота, см
31.3
Страна производитель
Китай
Высококачественные профессиональные шланги GRINDA PRO-LINE устойчивы к перегибам, защищены от ультрафиолетовых лучей и имеют высочайшую стойкость к разрывам. Не содержат вредных для окружающей среды тяжёлых металлов. Служат надёжно и максимально долго.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Набор поливочный GRINDA PS-15, удлиняющийся шланг 5 - 15 м, пистолет поливочный, коннекторы (428496-15) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1350 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор поливочный GRINDA PS-15, удлиняющийся шланг 5 - 15 м, пистолет поливочный, коннекторы (428496-15)