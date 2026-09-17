Шланг поливочный армированный PALISAD 67106, 3 слойный ТЭП 1/2'', 20 м, лазурный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
пластик
Длина, м
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб.
В наличии
Код товара: 745128
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Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 230 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
20
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
17.5
Давление, Бар
6
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
37
Высота, см
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х37х13
Вес, кг.
3.3
Описание товара Шланг поливочный армированный PALISAD 67106, 3 слойный ТЭП 1/2'', 20 м, лазурный
Поливочный набор Palisad со шлангом длиной 20 м — практичное решение для полива на участке. Такой запас длины помогает охватить большую зону без частого перемещения подключения. Набор подходит для забора воды как из ёмкости, так и из водопровода, а диаметр подключения 1/2 дюйма обеспечивает совместимость с соответствующими соединениями. Шланг изготовлен из пластика и рассчитан на давление до 6 бар. Компактные габариты набора — 37 ? 13 см — упрощают хранение, а вес 3,36 кг делает его удобным для перемещения. Раздвижная система полива без рассеивателя, регулятора расхода воды и фиксатора для длительного полива.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
20
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
17.5
Давление, Бар
6
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
37
Развернуть
Высота, см
13
Страна производитель
Китай
Поливочный набор Palisad со шлангом длиной 20 м — практичное решение для полива на участке. Такой запас длины помогает охватить большую зону без частого перемещения подключения. Набор подходит для забора воды как из ёмкости, так и из водопровода, а диаметр подключения 1/2 дюйма обеспечивает совместимость с соответствующими соединениями. Шланг изготовлен из пластика и рассчитан на давление до 6 бар. Компактные габариты набора — 37 ? 13 см — упрощают хранение, а вес 3,36 кг делает его удобным для перемещения. Раздвижная система полива без рассеивателя, регулятора расхода воды и фиксатора для длительного полива.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Шланг поливочный армированный PALISAD 67106, 3 слойный ТЭП 1/2'', 20 м, лазурный - купить по цене 1230 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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