Top.Mail.Ru
Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673566, ПВХ, 3/4", 25 м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673566, ПВХ, 3/4", 25 м

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673566, ПВХ, 3/4&quot;, 25 м - фото 1
Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673566, ПВХ, 3/4&quot;, 25 м - фото 2
Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673566, ПВХ, 3/4&quot;, 25 м - фото 3
Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673566, ПВХ, 3/4&quot;, 25 м - фото 4
Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673566, ПВХ, 3/4&quot;, 25 м - фото 5
Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673566, ПВХ, 3/4&quot;, 25 м - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
пластик
Длина, м
25
  • Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673566, ПВХ, 3/4&quot;, 25 м - фото 1
  • Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673566, ПВХ, 3/4&quot;, 25 м - фото 2
  • Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673566, ПВХ, 3/4&quot;, 25 м - фото 3
  • Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673566, ПВХ, 3/4&quot;, 25 м - фото 4
  • Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673566, ПВХ, 3/4&quot;, 25 м - фото 5
  • Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673566, ПВХ, 3/4&quot;, 25 м - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745139
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673566, ПВХ, 3/4", 25 м
1 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
25
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Давление, Бар
14
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
36
Высота, см
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х37х17
Вес, кг.
3.84

Описание товара Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673566, ПВХ, 3/4", 25 м

Поливочный набор СИБРТЕХ с 25-метровым пластиковым шлангом — практичное решение для ухода за участком. Большая длина помогает удобно организовать полив на просторной территории, а диаметр подключения 3/4 дюйма обеспечивает совместимость с соответствующим оборудованием. Шланг выдерживает давление до 14 бар, поэтому подходит для регулярного использования в задачах по поливу. Компактный набор размером 36 ? 20 см и весом 3,9 кг удобно хранить и перемещать. Надёжная основа для повседневного ухода за садом, огородом и придомовой территорией.

Отзывы о товаре Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673566, ПВХ, 3/4", 25 м




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
25
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Давление, Бар
14
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
36
Высота, см
20
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный набор СИБРТЕХ с 25-метровым пластиковым шлангом — практичное решение для ухода за участком. Большая длина помогает удобно организовать полив на просторной территории, а диаметр подключения 3/4 дюйма обеспечивает совместимость с соответствующим оборудованием. Шланг выдерживает давление до 14 бар, поэтому подходит для регулярного использования в задачах по поливу. Компактный набор размером 36 ? 20 см и весом 3,9 кг удобно хранить и перемещать. Надёжная основа для повседневного ухода за садом, огородом и придомовой территорией.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673566, ПВХ, 3/4", 25 м - по цене 1240 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...