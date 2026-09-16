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Распылитель веерный GRINDA RO-16, 16 форсунок, ударопрочный пластик PROLine (429347) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Распылитель веерный GRINDA RO-16, 16 форсунок, ударопрочный пластик PROLine (429347)

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Распылитель веерный GRINDA RO-16, 16 форсунок, ударопрочный пластик PROLine (429347) - фото 1
Распылитель веерный GRINDA RO-16, 16 форсунок, ударопрочный пластик PROLine (429347) - фото 2
Распылитель веерный GRINDA RO-16, 16 форсунок, ударопрочный пластик PROLine (429347) - фото 3
Распылитель веерный GRINDA RO-16, 16 форсунок, ударопрочный пластик PROLine (429347) - фото 4
Распылитель веерный GRINDA RO-16, 16 форсунок, ударопрочный пластик PROLine (429347) - фото 5
Распылитель веерный GRINDA RO-16, 16 форсунок, ударопрочный пластик PROLine (429347) - фото 6
Распылитель веерный GRINDA RO-16, 16 форсунок, ударопрочный пластик PROLine (429347) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
веерный
Дальность полива
30
Количество сопел
16
Площадь полива
0
  • Распылитель веерный GRINDA RO-16, 16 форсунок, ударопрочный пластик PROLine (429347) - фото 1
  • Распылитель веерный GRINDA RO-16, 16 форсунок, ударопрочный пластик PROLine (429347) - фото 2
  • Распылитель веерный GRINDA RO-16, 16 форсунок, ударопрочный пластик PROLine (429347) - фото 3
  • Распылитель веерный GRINDA RO-16, 16 форсунок, ударопрочный пластик PROLine (429347) - фото 4
  • Распылитель веерный GRINDA RO-16, 16 форсунок, ударопрочный пластик PROLine (429347) - фото 5
  • Распылитель веерный GRINDA RO-16, 16 форсунок, ударопрочный пластик PROLine (429347) - фото 6
  • Распылитель веерный GRINDA RO-16, 16 форсунок, ударопрочный пластик PROLine (429347) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696982
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Распылитель веерный GRINDA RO-16, 16 форсунок, ударопрочный пластик PROLine (429347)
1 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
веерный
Дальность полива
30
Количество сопел
16
Площадь полива
0
Форма участка полива
прямоугольник
Ширина, см
12
Высота, см
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х13х6
Вес, г.
365

Описание товара Распылитель веерный GRINDA RO-16, 16 форсунок, ударопрочный пластик PROLine (429347)

Веерный распылитель GRINDA PROLine RO-16 16 форсунок 429347 применяется для полива садового участка. Надежность. Изготовлен из устойчивого к механическим повреждениям и атмосферным условиям пластика. Предусмотрена возможность настройки режима и ширины распыления для эффективного полива участка. Отличается простым и быстрым подключением к системе полива.

Отзывы о товаре Распылитель веерный GRINDA RO-16, 16 форсунок, ударопрочный пластик PROLine (429347)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
веерный
Дальность полива
30
Количество сопел
16
Площадь полива
0
Форма участка полива
прямоугольник
Ширина, см
12
Высота, см
6
Страна производитель
Китай
Описание
Веерный распылитель GRINDA PROLine RO-16 16 форсунок 429347 применяется для полива садового участка. Надежность. Изготовлен из устойчивого к механическим повреждениям и атмосферным условиям пластика. Предусмотрена возможность настройки режима и ширины распыления для эффективного полива участка. Отличается простым и быстрым подключением к системе полива.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Распылитель веерный GRINDA RO-16, 16 форсунок, ударопрочный пластик PROLine (429347) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1240 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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