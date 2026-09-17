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Разветвитель PALISAD 66426, 2- х канальный, регулируемый, со штуцерами купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Разветвитель PALISAD 66426, 2- х канальный, регулируемый, со штуцерами

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Разветвитель PALISAD 66426, 2- х канальный, регулируемый, со штуцерами - фото 1
Разветвитель PALISAD 66426, 2- х канальный, регулируемый, со штуцерами - фото 2
Разветвитель PALISAD 66426, 2- х канальный, регулируемый, со штуцерами - фото 3
Разветвитель PALISAD 66426, 2- х канальный, регулируемый, со штуцерами - фото 4
Разветвитель PALISAD 66426, 2- х канальный, регулируемый, со штуцерами - фото 5
Разветвитель PALISAD 66426, 2- х канальный, регулируемый, со штуцерами - фото 6
Разветвитель PALISAD 66426, 2- х канальный, регулируемый, со штуцерами - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
  • Разветвитель PALISAD 66426, 2- х канальный, регулируемый, со штуцерами - фото 1
  • Разветвитель PALISAD 66426, 2- х канальный, регулируемый, со штуцерами - фото 2
  • Разветвитель PALISAD 66426, 2- х канальный, регулируемый, со штуцерами - фото 3
  • Разветвитель PALISAD 66426, 2- х канальный, регулируемый, со штуцерами - фото 4
  • Разветвитель PALISAD 66426, 2- х канальный, регулируемый, со штуцерами - фото 5
  • Разветвитель PALISAD 66426, 2- х канальный, регулируемый, со штуцерами - фото 6
  • Разветвитель PALISAD 66426, 2- х канальный, регулируемый, со штуцерами - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745120
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Разветвитель PALISAD 66426, 2- х канальный, регулируемый, со штуцерами
250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
разветвитель
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Регулятор расхода воды
да
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х4
Вес, г.
50

Описание товара Разветвитель PALISAD 66426, 2- х канальный, регулируемый, со штуцерами

Разветвитель PALISAD 66426, 2- х канальный, регулируемый, со штуцерами

Отзывы о товаре Разветвитель PALISAD 66426, 2- х канальный, регулируемый, со штуцерами




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
разветвитель
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Регулятор расхода воды
да
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Страна производитель
Китай
Описание
Разветвитель PALISAD 66426, 2- х канальный, регулируемый, со штуцерами
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Разветвитель PALISAD 66426, 2- х канальный, регулируемый, со штуцерами - данный товар вы можете купить по цене 250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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