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Соединитель для шлангов тип СИБРТЕХ 65700, C, 3/4" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соединитель для шлангов тип СИБРТЕХ 65700, C, 3/4"

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Соединитель для шлангов тип СИБРТЕХ 65700, C, 3/4&quot; - фото 1
Соединитель для шлангов тип СИБРТЕХ 65700, C, 3/4&quot; - фото 2
Соединитель для шлангов тип СИБРТЕХ 65700, C, 3/4&quot; - фото 3
Соединитель для шлангов тип СИБРТЕХ 65700, C, 3/4&quot; - фото 4
Соединитель для шлангов тип СИБРТЕХ 65700, C, 3/4&quot; - фото 5
Соединитель для шлангов тип СИБРТЕХ 65700, C, 3/4&quot; - фото 6
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Соединитель для шлангов тип СИБРТЕХ 65700, C, 3/4&quot; - фото 8
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Соединитель для шлангов тип СИБРТЕХ 65700, C, 3/4&quot; - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
металл
Тип фитинга
муфта соединительная
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  • Соединитель для шлангов тип СИБРТЕХ 65700, C, 3/4&quot; - фото 2
  • Соединитель для шлангов тип СИБРТЕХ 65700, C, 3/4&quot; - фото 3
  • Соединитель для шлангов тип СИБРТЕХ 65700, C, 3/4&quot; - фото 4
  • Соединитель для шлангов тип СИБРТЕХ 65700, C, 3/4&quot; - фото 5
  • Соединитель для шлангов тип СИБРТЕХ 65700, C, 3/4&quot; - фото 6
  • Соединитель для шлангов тип СИБРТЕХ 65700, C, 3/4&quot; - фото 7
  • Соединитель для шлангов тип СИБРТЕХ 65700, C, 3/4&quot; - фото 8
  • Соединитель для шлангов тип СИБРТЕХ 65700, C, 3/4&quot; - фото 9
  • Соединитель для шлангов тип СИБРТЕХ 65700, C, 3/4&quot; - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745283
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Соединитель для шлангов тип СИБРТЕХ 65700, C, 3/4"
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
соединитель
Материал
металл
Тип фитинга
муфта соединительная
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
20
Высота, см
7.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х5
Вес, г.
150

Описание товара Соединитель для шлангов тип СИБРТЕХ 65700, C, 3/4"

Соединитель для шлангов тип C, 3/4" СИБРТЕХ 65700 позволяет быстро соединить шланги с насадками. Изготовлен из качественной стали, прослужит долгое время.

Отзывы о товаре Соединитель для шлангов тип СИБРТЕХ 65700, C, 3/4"




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
соединитель
Материал
металл
Тип фитинга
муфта соединительная
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
20
Высота, см
7.9
Страна производитель
Китай
Описание
Соединитель для шлангов тип C, 3/4" СИБРТЕХ 65700 позволяет быстро соединить шланги с насадками. Изготовлен из качественной стали, прослужит долгое время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Соединитель для шлангов тип СИБРТЕХ 65700, C, 3/4" - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 260 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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