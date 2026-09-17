Соединитель для шлангов тип СИБРТЕХ 65700, C, 3/4"
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
металл
Тип фитинга
муфта соединительная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб.
В наличии
Код товара: 745283
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Загружаем...
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Загружаем...
260 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
соединитель
Материал
металл
Тип фитинга
муфта соединительная
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
20
Высота, см
7.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х5
Вес, г.
150
Описание товара Соединитель для шлангов тип СИБРТЕХ 65700, C, 3/4"
Соединитель для шлангов тип C, 3/4" СИБРТЕХ 65700 позволяет быстро соединить шланги с насадками. Изготовлен из качественной стали, прослужит долгое время.
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Бренд
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
соединитель
Материал
металл
Тип фитинга
муфта соединительная
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
20
Высота, см
7.9
Страна производитель
Китай
Соединитель для шлангов тип C, 3/4" СИБРТЕХ 65700 позволяет быстро соединить шланги с насадками. Изготовлен из качественной стали, прослужит долгое время.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Соединитель для шлангов тип СИБРТЕХ 65700, C, 3/4" - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 260 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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