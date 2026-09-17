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Муфта ремонтная PALISAD 65838, 1/2", алюминий, TPR, LUXE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Муфта ремонтная PALISAD 65838, 1/2", алюминий, TPR, LUXE

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Муфта ремонтная PALISAD 65838, 1/2&quot;, алюминий, TPR, LUXE - фото 1
Муфта ремонтная PALISAD 65838, 1/2&quot;, алюминий, TPR, LUXE - фото 2
Муфта ремонтная PALISAD 65838, 1/2&quot;, алюминий, TPR, LUXE - фото 3
Муфта ремонтная PALISAD 65838, 1/2&quot;, алюминий, TPR, LUXE - фото 4
Муфта ремонтная PALISAD 65838, 1/2&quot;, алюминий, TPR, LUXE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
металл
Тип фитинга
муфта соединительная
  • Муфта ремонтная PALISAD 65838, 1/2&quot;, алюминий, TPR, LUXE - фото 1
  • Муфта ремонтная PALISAD 65838, 1/2&quot;, алюминий, TPR, LUXE - фото 2
  • Муфта ремонтная PALISAD 65838, 1/2&quot;, алюминий, TPR, LUXE - фото 3
  • Муфта ремонтная PALISAD 65838, 1/2&quot;, алюминий, TPR, LUXE - фото 4
  • Муфта ремонтная PALISAD 65838, 1/2&quot;, алюминий, TPR, LUXE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745100
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Муфта ремонтная PALISAD 65838, 1/2", алюминий, TPR, LUXE
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
муфта
Материал
металл
Тип фитинга
муфта соединительная
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
1/2 дюйм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х3
Вес, г.
60

Описание товара Муфта ремонтная PALISAD 65838, 1/2", алюминий, TPR, LUXE

Муфта ремонтная PALISAD 65838, 1/2", алюминий, TPR, LUXE

Отзывы о товаре Муфта ремонтная PALISAD 65838, 1/2", алюминий, TPR, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
муфта
Материал
металл
Тип фитинга
муфта соединительная
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
1/2 дюйм
Страна производитель
Китай
Описание
Муфта ремонтная PALISAD 65838, 1/2", алюминий, TPR, LUXE
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Муфта ремонтная PALISAD 65838, 1/2", алюминий, TPR, LUXE - стоимость товара 300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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