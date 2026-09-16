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RACO ORIGINAL, 1/2? x 3/4?, универсальный, для шланга, из ABS пластика, быстросъемный (4250-55195T) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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RACO ORIGINAL, 1/2? x 3/4?, универсальный, для шланга, из ABS пластика, быстросъемный (4250-55195T)

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RACO ORIGINAL, 1/2? x 3/4?, универсальный, для шланга, из ABS пластика, быстросъемный (4250-55195T) - фото 1
RACO ORIGINAL, 1/2? x 3/4?, универсальный, для шланга, из ABS пластика, быстросъемный (4250-55195T) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Материал
пластик
Тип фитинга
коннектор
  • RACO ORIGINAL, 1/2? x 3/4?, универсальный, для шланга, из ABS пластика, быстросъемный (4250-55195T) - фото 1
  • RACO ORIGINAL, 1/2? x 3/4?, универсальный, для шланга, из ABS пластика, быстросъемный (4250-55195T) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706598
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
RACO ORIGINAL, 1/2? x 3/4?, универсальный, для шланга, из ABS пластика, быстросъемный (4250-55195T)
350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Материал
пластик
Тип фитинга
коннектор
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х5
Вес, г.
50

Описание товара RACO ORIGINAL, 1/2? x 3/4?, универсальный, для шланга, из ABS пластика, быстросъемный (4250-55195T)

Соединитель RACO 4250-55195T, применяется для быстрого и надежного соединения шланга 1/2"x3/4" с любой насадкой. Высококачественный ударопрочный пластик надежно защищает от протечек. Изделия совместимы с другими поливочными системами RACO, а также аналогичными системами других производителей.

Отзывы о товаре RACO ORIGINAL, 1/2? x 3/4?, универсальный, для шланга, из ABS пластика, быстросъемный (4250-55195T)




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Материал
пластик
Тип фитинга
коннектор
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Страна производитель
Китай
Описание
Соединитель RACO 4250-55195T, применяется для быстрого и надежного соединения шланга 1/2"x3/4" с любой насадкой. Высококачественный ударопрочный пластик надежно защищает от протечек. Изделия совместимы с другими поливочными системами RACO, а также аналогичными системами других производителей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


RACO ORIGINAL, 1/2? x 3/4?, универсальный, для шланга, из ABS пластика, быстросъемный (4250-55195T) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 350 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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