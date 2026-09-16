RACO ORIGINAL, 1/2? x 3/4?, универсальный, для шланга, из ABS пластика, быстросъемный (4250-55195T)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Материал
пластик
Тип фитинга
коннектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб.
В наличии
Код товара: 706598
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350 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Материал
пластик
Тип фитинга
коннектор
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х5
Вес, г.
50
Описание товара RACO ORIGINAL, 1/2? x 3/4?, универсальный, для шланга, из ABS пластика, быстросъемный (4250-55195T)
Соединитель RACO 4250-55195T, применяется для быстрого и надежного соединения шланга 1/2"x3/4" с любой насадкой. Высококачественный ударопрочный пластик надежно защищает от протечек. Изделия совместимы с другими поливочными системами RACO, а также аналогичными системами других производителей.
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Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Материал
пластик
Тип фитинга
коннектор
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Страна производитель
Китай
Соединитель RACO 4250-55195T, применяется для быстрого и надежного соединения шланга 1/2"x3/4" с любой насадкой. Высококачественный ударопрочный пластик надежно защищает от протечек. Изделия совместимы с другими поливочными системами RACO, а также аналогичными системами других производителей.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
RACO ORIGINAL, 1/2? x 3/4?, универсальный, для шланга, из ABS пластика, быстросъемный (4250-55195T) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 350 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре RACO ORIGINAL, 1/2? x 3/4?, универсальный, для шланга, из ABS пластика, быстросъемный (4250-55195T)