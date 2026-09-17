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Адаптер пластмассовый PALISAD 65760, 3/4 с внешним хомутом купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер пластмассовый PALISAD 65760, 3/4 с внешним хомутом

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Адаптер пластмассовый PALISAD 65760, 3/4 с внешним хомутом - фото 1
Адаптер пластмассовый PALISAD 65760, 3/4 с внешним хомутом - фото 2
Адаптер пластмассовый PALISAD 65760, 3/4 с внешним хомутом - фото 3
Адаптер пластмассовый PALISAD 65760, 3/4 с внешним хомутом - фото 4
Адаптер пластмассовый PALISAD 65760, 3/4 с внешним хомутом - фото 5
Адаптер пластмассовый PALISAD 65760, 3/4 с внешним хомутом - фото 6
Адаптер пластмассовый PALISAD 65760, 3/4 с внешним хомутом - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
пластик
Тип фитинга
адаптер
  • Адаптер пластмассовый PALISAD 65760, 3/4 с внешним хомутом - фото 1
  • Адаптер пластмассовый PALISAD 65760, 3/4 с внешним хомутом - фото 2
  • Адаптер пластмассовый PALISAD 65760, 3/4 с внешним хомутом - фото 3
  • Адаптер пластмассовый PALISAD 65760, 3/4 с внешним хомутом - фото 4
  • Адаптер пластмассовый PALISAD 65760, 3/4 с внешним хомутом - фото 5
  • Адаптер пластмассовый PALISAD 65760, 3/4 с внешним хомутом - фото 6
  • Адаптер пластмассовый PALISAD 65760, 3/4 с внешним хомутом - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745286
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Адаптер пластмассовый PALISAD 65760, 3/4 с внешним хомутом
290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Материал
пластик
Тип фитинга
адаптер
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х5
Вес, г.
60

Описание товара Адаптер пластмассовый PALISAD 65760, 3/4 с внешним хомутом

Адаптер пластмассовый PALISAD 65760, 3/4 с внешним хомутом

Отзывы о товаре Адаптер пластмассовый PALISAD 65760, 3/4 с внешним хомутом




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Материал
пластик
Тип фитинга
адаптер
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер пластмассовый PALISAD 65760, 3/4 с внешним хомутом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер пластмассовый PALISAD 65760, 3/4 с внешним хомутом - по цене 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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