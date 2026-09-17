Top.Mail.Ru
Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65515, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65515, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65515, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2 - фото 1
Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65515, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2 - фото 2
Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65515, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
26
Количество режимов полива
1
  • Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65515, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2 - фото 1
  • Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65515, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2 - фото 2
  • Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65515, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745282
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65515, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2
290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
распылитель
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Рассеиватель
есть
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
26
Количество режимов полива
1
Форма участка полива
сектор
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Ширина, см
14
Высота, см
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х14х5
Вес, г.
200

Описание товара Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65515, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2

Palisad 65515 — это пластиковый импульсный разбрызгиватель для полива сада или газона, с регулировкой угла горизонтального распыления и дальностью до 26 м. Он рассчитан на удобный стационарный полив участков без постоянного участия человека

Отзывы о товаре Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65515, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
распылитель
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Рассеиватель
есть
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
26
Количество режимов полива
1
Форма участка полива
сектор
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Ширина, см
14
Развернуть
Высота, см
9
Страна производитель
Китай
Описание
Palisad 65515 — это пластиковый импульсный разбрызгиватель для полива сада или газона, с регулировкой угла горизонтального распыления и дальностью до 26 м. Он рассчитан на удобный стационарный полив участков без постоянного участия человека
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65515, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2 - данный товар вы можете купить по цене 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...