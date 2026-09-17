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Адаптер латунный PALISAD 66271, 1/2", внутренняя резьба купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер латунный PALISAD 66271, 1/2", внутренняя резьба

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Адаптер латунный PALISAD 66271, 1/2&quot;, внутренняя резьба - фото 1
Адаптер латунный PALISAD 66271, 1/2&quot;, внутренняя резьба - фото 2
Адаптер латунный PALISAD 66271, 1/2&quot;, внутренняя резьба - фото 3
Адаптер латунный PALISAD 66271, 1/2&quot;, внутренняя резьба - фото 4
Адаптер латунный PALISAD 66271, 1/2&quot;, внутренняя резьба - фото 5
Адаптер латунный PALISAD 66271, 1/2&quot;, внутренняя резьба - фото 6
Адаптер латунный PALISAD 66271, 1/2&quot;, внутренняя резьба - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
металл
Тип фитинга
адаптер
  • Адаптер латунный PALISAD 66271, 1/2&quot;, внутренняя резьба - фото 1
  • Адаптер латунный PALISAD 66271, 1/2&quot;, внутренняя резьба - фото 2
  • Адаптер латунный PALISAD 66271, 1/2&quot;, внутренняя резьба - фото 3
  • Адаптер латунный PALISAD 66271, 1/2&quot;, внутренняя резьба - фото 4
  • Адаптер латунный PALISAD 66271, 1/2&quot;, внутренняя резьба - фото 5
  • Адаптер латунный PALISAD 66271, 1/2&quot;, внутренняя резьба - фото 6
  • Адаптер латунный PALISAD 66271, 1/2&quot;, внутренняя резьба - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745114
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Адаптер латунный PALISAD 66271, 1/2", внутренняя резьба
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
поливочный набор
Материал
металл
Тип фитинга
адаптер
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
7
Высота, см
2.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х2
Вес, г.
30

Описание товара Адаптер латунный PALISAD 66271, 1/2", внутренняя резьба

Латунный адаптер Palisad 66271 с внутренней резьбой диаметром 1/2 дюйма предназначен для организации полива растений и будет полезен дачникам, садоводам и огородникам. Адаптер соединяет оросительную систему с разветвителем, распылителем или краном с внешней резьбой.

Отзывы о товаре Адаптер латунный PALISAD 66271, 1/2", внутренняя резьба




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
поливочный набор
Материал
металл
Тип фитинга
адаптер
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
7
Высота, см
2.2
Страна производитель
Китай
Описание
Латунный адаптер Palisad 66271 с внутренней резьбой диаметром 1/2 дюйма предназначен для организации полива растений и будет полезен дачникам, садоводам и огородникам. Адаптер соединяет оросительную систему с разветвителем, распылителем или краном с внешней резьбой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер латунный PALISAD 66271, 1/2", внутренняя резьба - стоимость товара 300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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