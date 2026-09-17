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Переходник универсальный PALISAD 65883, 1/2"-1" с шарниром, LUXE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Переходник универсальный PALISAD 65883, 1/2"-1" с шарниром, LUXE

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Переходник универсальный PALISAD 65883, 1/2&quot;-1&quot; с шарниром, LUXE - фото 1
Переходник универсальный PALISAD 65883, 1/2&quot;-1&quot; с шарниром, LUXE - фото 2
Переходник универсальный PALISAD 65883, 1/2&quot;-1&quot; с шарниром, LUXE - фото 3
Переходник универсальный PALISAD 65883, 1/2&quot;-1&quot; с шарниром, LUXE - фото 4
Переходник универсальный PALISAD 65883, 1/2&quot;-1&quot; с шарниром, LUXE - фото 5
Переходник универсальный PALISAD 65883, 1/2&quot;-1&quot; с шарниром, LUXE - фото 6
Переходник универсальный PALISAD 65883, 1/2&quot;-1&quot; с шарниром, LUXE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
пластик
  • Переходник универсальный PALISAD 65883, 1/2&quot;-1&quot; с шарниром, LUXE - фото 1
  • Переходник универсальный PALISAD 65883, 1/2&quot;-1&quot; с шарниром, LUXE - фото 2
  • Переходник универсальный PALISAD 65883, 1/2&quot;-1&quot; с шарниром, LUXE - фото 3
  • Переходник универсальный PALISAD 65883, 1/2&quot;-1&quot; с шарниром, LUXE - фото 4
  • Переходник универсальный PALISAD 65883, 1/2&quot;-1&quot; с шарниром, LUXE - фото 5
  • Переходник универсальный PALISAD 65883, 1/2&quot;-1&quot; с шарниром, LUXE - фото 6
  • Переходник универсальный PALISAD 65883, 1/2&quot;-1&quot; с шарниром, LUXE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745103
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Переходник универсальный PALISAD 65883, 1/2"-1" с шарниром, LUXE
290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
штуцер
Материал
пластик
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 1 дюйм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х7х4
Вес, г.
84

Описание товара Переходник универсальный PALISAD 65883, 1/2"-1" с шарниром, LUXE

Переходник Palisad LUXE 65783 с внутренней резьбой 1/2"-1", с шарниром, позволяет подключать шланги напрямую к отводу. Позволяет создать полноценную систему полива, пригодится владельцам садовых и огородных участков.

Отзывы о товаре Переходник универсальный PALISAD 65883, 1/2"-1" с шарниром, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
штуцер
Материал
пластик
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 1 дюйм
Страна производитель
Китай
Описание
Переходник Palisad LUXE 65783 с внутренней резьбой 1/2"-1", с шарниром, позволяет подключать шланги напрямую к отводу. Позволяет создать полноценную систему полива, пригодится владельцам садовых и огородных участков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Переходник универсальный PALISAD 65883, 1/2"-1" с шарниром, LUXE - стоимость товара 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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