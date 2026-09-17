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Адаптер латунный PALISAD 65825, 3/4", внутренняя резьба купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер латунный PALISAD 65825, 3/4", внутренняя резьба

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Адаптер латунный PALISAD 65825, 3/4&quot;, внутренняя резьба - фото 1
Адаптер латунный PALISAD 65825, 3/4&quot;, внутренняя резьба - фото 2
Адаптер латунный PALISAD 65825, 3/4&quot;, внутренняя резьба - фото 3
Адаптер латунный PALISAD 65825, 3/4&quot;, внутренняя резьба - фото 4
Адаптер латунный PALISAD 65825, 3/4&quot;, внутренняя резьба - фото 5
Адаптер латунный PALISAD 65825, 3/4&quot;, внутренняя резьба - фото 6
Адаптер латунный PALISAD 65825, 3/4&quot;, внутренняя резьба - фото 7
Адаптер латунный PALISAD 65825, 3/4&quot;, внутренняя резьба - фото 8
Адаптер латунный PALISAD 65825, 3/4&quot;, внутренняя резьба - фото 9
Адаптер латунный PALISAD 65825, 3/4&quot;, внутренняя резьба - фото 10
Адаптер латунный PALISAD 65825, 3/4&quot;, внутренняя резьба - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
металл
Тип фитинга
адаптер
  • Адаптер латунный PALISAD 65825, 3/4&quot;, внутренняя резьба - фото 1
  • Адаптер латунный PALISAD 65825, 3/4&quot;, внутренняя резьба - фото 2
  • Адаптер латунный PALISAD 65825, 3/4&quot;, внутренняя резьба - фото 3
  • Адаптер латунный PALISAD 65825, 3/4&quot;, внутренняя резьба - фото 4
  • Адаптер латунный PALISAD 65825, 3/4&quot;, внутренняя резьба - фото 5
  • Адаптер латунный PALISAD 65825, 3/4&quot;, внутренняя резьба - фото 6
  • Адаптер латунный PALISAD 65825, 3/4&quot;, внутренняя резьба - фото 7
  • Адаптер латунный PALISAD 65825, 3/4&quot;, внутренняя резьба - фото 8
  • Адаптер латунный PALISAD 65825, 3/4&quot;, внутренняя резьба - фото 9
  • Адаптер латунный PALISAD 65825, 3/4&quot;, внутренняя резьба - фото 10
  • Адаптер латунный PALISAD 65825, 3/4&quot;, внутренняя резьба - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745096
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Адаптер латунный PALISAD 65825, 3/4", внутренняя резьба
310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
соединитель
Материал
металл
Тип фитинга
адаптер
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
7
Высота, см
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х3
Вес, г.
40

Описание товара Адаптер латунный PALISAD 65825, 3/4", внутренняя резьба

Латунный адаптер Palisad 65825 с внутренней резьбой диаметром 3/4 дюйма предназначен для организации полива растений и будет полезен дачникам, садоводам и огородникам. Адаптер соединяет оросительную систему с разветвителем, распылителем или краном с внешней резьбой.

Отзывы о товаре Адаптер латунный PALISAD 65825, 3/4", внутренняя резьба




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
соединитель
Материал
металл
Тип фитинга
адаптер
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
7
Высота, см
3
Страна производитель
Китай
Описание
Латунный адаптер Palisad 65825 с внутренней резьбой диаметром 3/4 дюйма предназначен для организации полива растений и будет полезен дачникам, садоводам и огородникам. Адаптер соединяет оросительную систему с разветвителем, распылителем или краном с внешней резьбой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер латунный PALISAD 65825, 3/4", внутренняя резьба - купить по цене 310 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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